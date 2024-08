Mariana Echeverría llora y pide disculpas en “Hoy” por sus acciones en “LCDLFM 2”

Tras su expulsión de “La Casa De Los Famosos México 2” el pasado domingo, Mariana Echeverría acudió al programa “Hoy” para comentar sus experiencias en el reality, pero también tuvo que dar una explicación acerca de su comportamiento como integrante del Equipo Mar. Ella fue entrevistada por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Andrea Escalona, y hasta rompió en llanto tras ver varios videos.

Echeverría retomó el argumento que expuso en la gala del lunes, acerca de que al estar en la casa se vive una experiencia diferente. “No es lo mismo que está pasando acá afuera ¿no? Hay historias que nosotros hacemos en nuestra mente, y cuando sales es completamente diferente a lo que se está viviendo adentro. Te abre los ojos, y te das cuenta y dices: ‘Chin’. La verdad es que me sorprende la cantidad de audiencia que logra tener “La Casa De Los Famosos”.

Echeverría tuvo que asumir su responsabilidad ante sus polémicos comportamientos: “Tampoco voy a echar la culpa de manipulaciones. Yo decidí tomar acciones, y de unirme a mi equipo. Que ya vi que el juego ya no es así. Pero uno tiene que afrontar las decisiones, tomarlas de la mejor manera, aprender y llevar el mejor ejemplo”.

Legarreta mostró el video en el que Mariana habla mal de Arath de la Torre, y la ex inquilina dijo: “Di por hecho cosas que no tenían fundamento. Eso fue lo que pasó. Ayer ofrecí una disculpa, y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídicas”. Andrea expresó la decepción que tanto ella como el equipo del programa “Hoy” sintieron al ver esas actitudes, y le pidió a Mariana aclarar a que “Andrea” se refirió en una de las pláticas que tuvo con los integrantes del Equipo Tierra.

“Yo estaba aquí en el programa, y vi que Arath soltaba las respuestas. Y hablaba yo de Andrea Escalona, y ni siquiera era de la productora, y fue como que un juego”, dijo Echeverría. Escalona, molesta, intervino y exclamó: “¿Te digo algo? Si hay alguien que yo quiero y respeto, es al señor Arath de la Torre, te lo digo de frente y a ti”, por lo que Mariana tuvo que aceptarlo y agregó: “Sí, y yo por eso pido disculpas y estoy aquí, porque hablé sin fundamento. Me equivoqué, y al final no es motivo de pelea. La regué, y aquí estoy, como siempre he sido. Me dan ganas de llorar, ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Entiendo tu molestia y te pido una disculpa”.

Otro de los puntos que Andrea Legarreta tocó fue el trato agresivo que Mariana Echeverría tuvo en repetidas ocasiones con Briggitte Bozo. Al respecto, la cuarta expulsada de “La Casa De Los Famosos México 2”, algo nerviosa, dijo: “Yo hablé con ella ahí adentro, y le dije: ‘Perdón si en algún momento te hice daño. No fue mi intención. Y a partir de ahí yo tuve una plática con una psicóloga allá adentro, y me dijo: ‘Trata de mantener un margen’. A lo mejor la jugué mal, porque entré a una situación pésima en mi vida. Después de ver los videos ofrecí disculpas. Cuando salga, otra vez lo voy a hacer”.

