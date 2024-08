“LCDLFM 2”: Karime rechaza las insinuaciones de Sian

Desde hace varios días Sian Chong se ha mostrado muy amable con otros participantes de “La Casa De Los Famosos México 2”, como Mario Bezares y Briggitte Bozo. Pero Karime Pindter no considera sinceros los halagos del actor cubano, quien resultó nominado la noche del miércoles junto con Mario, Arath de la Torre, Gala Montes y Sabine Moussier.

Sian le ofreció a Karime ponerle rutinas de ejercicios, mientras ésta usaba la caminadora. Luego de que el actor se fue, La Matrioshka dijo a la cámara que está convencida de que Chong quiere hacer show como parte de una estrategia para salvarse: “¿Cómo ven a este c*****? Lo cortés no quita lo valiente. Amable y linda siempre voy a ser, porque hace rato me decía: ‘Tu sonrisa de quedabien‘. Yo a todos les sonrío”.

Karime criticó que Sian siempre comenta que es el mejor en todo: “Él me cae regular, porque me desespera mucho que es el (número) 1 más que tú. Siempre me dicen: ‘¿Y qué te molesta de alguien, y qué te hace enojar?’ Yo soy muy paciente y no voy a explotar ni reclamarle, pero él (dice): ‘Estás cortando mal esto, estás haciendo mal esto. Yo tenía en Cuba algo más c*****’, cosillas así. Siempre te quiere corregir en todo, y hoy Briggitte me dijo precisamente eso”.

La ex participante de “Acapulco Shore” agregó que en cuanto a la repartición de los “chacales” en “La Casa De Los Famosos México 2” llegó muy tarde, pero no le importa, porque está compitiendo en equipo, por lo menos hasta ahora. “Soy coquetona, pero ¿yo querer con él? (Sian) Está jugando con Rick (Peralta) y ahora resulta que está jugando con Briggitte. Siento que está haciendo show. Es muy amable, pero viene aquí a tirar cuadro. Me dijo: ‘No quería que te confundieras, porque tengo historia con Briggitte’. Yo no quiero contigo, perro. Y vino aquí a hacer campaña política para que no lo nominara”.

Más tarde, en la cocina, Sian Chong le preguntó a Mario Bezares cómo cocinó la sopa, y le dijo que lo hacía muy bien. Mayito ha sido nominado en varias ocasiones por el cubano, por lo que no confía en él. Karime estuvo de acuerdo, y dijo: “Ni aunque nos vengas a ayudar a la cocina, ni nos chulees la sopa, perro. Esa sí estuvo de vaqueros, ¿no? De que yo quiero con él. Es de: ‘Ya quiero hacer historia con lo que caiga'”.

