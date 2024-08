“LCDLFM 2”: Agustín relata su experiencia como cantante

Agustín Fernández es uno de los participantes de “La Casa De Los Famosos México 2” que nunca ha estado en riesgo de ser expulsado, pero lo cierto es que este reality es uno de tantos proyectos en los que ha participado. El modelo argentino también fue cantante, y ahora lo reveló en la casa, causando sorpresa entre sus compañeros.

Durante una plática con Arath de la Torre, Mario Bezares y Karime Pindter, Agustín les dijo que formó parte de un grupo musical llamado “Los Chicos Dorados”, con el que se presentó en varios centros nocturnos de Perú. Esa oportunidad le llegó cuando estaba pasando por una mala racha.

“Yo llego, y no sabía ni qué era”, dijo Fernández. “Me había peleado con mi ex, y con mi amigo. Me había engañado. Y estaba mal, toqué fondo, me robaron todo, a la vez que me engañó mi ex con mi mejor amigo. Fue todo en un mes. Mis tres personas de mi círculo íntimo, todas me engañaron y estafaron. Entonces un productor me llama. ‘Tengo este proyecto’, me dijo. ‘Pero yo no canto, no hago nada’, y ahí fue cuando entré”.

Agustín también comentó que con unos amigos formó una empresa con la que ganó mucho dinero, pero también fue traicionado. “Me alejé porque hice un negocio de carne con unos amigos. Me sacaron todo, me robaron todo. Le vendíamos al aeropuerto, todo el aeropuerto, toneladas. Iba muy bien, pero mi amigo me sacó, me echó, nos peleamos, me robó las camionetas, todo lo que invertí”.

Finalmente, Agustín decidió incursionar en la música y en la televisión, un medio en el que se hizo famoso y que no planea dejar. “Y agarré el proyecto este de cantar, y hago papelones en la tele. Y después me llaman para (el programa) “Reto 4 Elementos”, que ahí me llamó Nicola (Porcella). Entramos y me eliminan primero; me quería morir”.

