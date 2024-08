Mariana Echeverría se va de la CDMX tras ser eliminada de ‘LCDLFM’

El paso de Mariana Echeverría por ‘La Casa de los Famosos México 2’ no fue como lo imaginó la presentadora mexicana, pues más allá de haberse convertido en la cuarta eliminada del reality show de Televisa, la forma en que se dio su salida dio muchísima de qué hablar, pues pasó en cuestión de semanas de ser una de las favoritas a ser una de las participantes más repudiadas, tal y como se lo dio a conocer Andrea Legarreta durante la entrevista que concedió al programa ‘Hoy’.

A pesar de que aún tiene contrato vigente con la emisión, todo parece indicar que la integrante de ‘Me Caigo de Risa’ no tiene la menor intención de seguir formando parte de las galas o, por lo menos, así lo hizo saber en un video que compartió en sus redes sociales, en el que detalló que en estos días se mudará de lleno a la ciudad de León con su familia.

“Me dijeron que este programa se alimentaba de hate, ya lo vi y no lo voy a seguir alimentando. La próxima semana me voy a León y aquí terminó el juego para mí”, dijo Echeverría.

Las razones por las que se va a León son para seguirle los pasos a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, quien desde la presente temporada defiende la portería del equipo de esa ciudad, pero no solo se va por esa razón, sino que también para desintoxicarse de todo lo que vivió durante su paso por el controversial reality show.

“Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño, de amor, que recibí de mi familia, de amigos que realmente me conocen en un ámbito normal, no en un reality que no define a las personas”, dijo en otro fragmento del material.

Hay que recordar que antes de su entrada a la emisión, Mariana Echeverría ya había compartido con sus seguidores que estaba en proceso de mudanza, pero su ingreso a la emisión detuvo sus planes, pero todo parece indicar que ya nada, ni nadie, frenará su traslado al hogar que comparte con su pareja e hijo.

Si lo dicho por Mariana Echeverría se cumple, quizá ya no la veremos más en las galas o solo en alguna ocasión especial, pues ella está más que dispuesta a cerrar ese ciclo y seguir para delante, pues su imagen fue una de las más dañadas durante su breve estancia en el programa estrella de Televisa y más porque se metió con Brigitte Bozzo y con Arath de la Torre, considerados entre los habitantes favoritos para llevarse el premio de primer lugar, por lo que su imagen quedó muy mal parada.

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la emisión, luego de que Sabine Moussier salvara a Gomita y el público hiciera lo propio con Mario Bezares, Brigitte Bozzo y Arath de la Torre.

