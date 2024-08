“LCDLFM 2”: Karime revela que se besó con Drake Bell

En “La Casa De Los Famosos México 2” Karime Pindter tiene largas pláticas con sus compañeros del Equipo Tierra, y recientemente le dio una sorpresa a Gala Montes y Briggitte Bozo -quienes son grandes fans del programa de televisión “Drake & Josh”-, pues reveló que tuvo un encuentro romántico con el actor y cantante Drake Bell.

Karime se encontraba en el jardín de la casa con Gala, Briggitte y Arath de la Torre, cuando inesperadamente les dijo: “¿Yo les cuento una? Yo me besuquée al Drake. Lo entrevisté en un especial de Halloween de MTV. Nos echamos unos mezcales, se puso hasta la re******** m****, pero cuando estaba en su prime“.

Pindter siguió hablando de su encuentro romántico con Bell: “Me lo besuquée, la chin****, pero imagínate a dos Catrinas agarrándose. “Drake a la mexicana”, o algo así. Lo entrevisté mientras nos echábamos unos mezcales, tequilas y dulces mexicanos, y se dejó ir”. Arath sólo se limitó a decir: “Ay, ese Drake, ese Drake”, mientras Gala y Briggitte recordaban varias escenas de “Drake & Josh”.

La entrevista a la que se refiere Karime es una de su sección “Hagas Lo Que Hagas“, para MTV, de noviembre de 2017. Drake se iba a presentar en el festival musical Catrina en Puebla, por lo que la entonces integrante del reality show “Acapulco Shore” le dio a probar muchos dulces típicos mexicanos. Aunque el artista estadounidense estaba maquillado como una calavera Catrina, lo cierto es que no hubo ningún brindis con mezcal o tequila, por lo menos en lo que se ve de la entrevista.

El mes pasado se rumoró que Drake Bell formaría parte de “La Casa De Los Famosos México 2”, pero finalmente su nombre ya no se mencionó a unos días de que comenzara el reality. El actor y cantante de 38 años fue noticia en marzo por la serie documental “Quiet On Set”, en la que habló sobre los abusos que sufrió por parte de Brian Peck, un ex empleado del canal de televisión Nickelodeon.

