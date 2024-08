Drake Bell expresa su deseo de actuar de nuevo con Josh Peck

Drake Bell obtuvo fama mundial gracias a la serie de televisión “Drake & Josh”, en la que compartió créditos con Josh Peck. Ahora, el actor y cantante comentó que ambos han platicado acerca de trabajar juntos de nuevo en algún proyecto, pero que tenga un argumento completamente diferente al de ese sitcom.

Entrevistado para The Patriot News, Bell dijo: “Me encantaría. Hemos hablado acerca de eso. Pero yo también no lo quise hacer cuando todos estaban haciendo reinicios de series. Es como decir: ‘Está bien, por supuesto, reiniciemos, porque todos lo están haciendo’. Si vamos a hacer algo, debería ser más especial. Vamos a impresionarlos, en lugar de decir: ‘Oh, otro reinicio'”.

Drake tampoco estaba de acuerdo en que la actriz Miranda Cosgrove (quien también tuvo uno de los personajes principales en “Drake & Josh”) formara parte de un nuevo proyecto. “No creo que interpretaríamos a los personajes del programa, o tener a Meg (Cosgrove). Creo que, afortunadamente para nosotros, (el título) lleva nuestros nombres, así que aún podemos interpretar a Drake y Josh. Pero creo que sería más divertido si siguiéramos haciendo otras comedias de amigos, ¿sabes? Algo que sea un tipo de sorpresa, un poco diferente. Sería más interesante”.

Drake Bell fue noticia hace varios meses, pues participó en el documental “Quiet On Set”, que expuso los abusos cometidos por Brian Peck, un ex empleado del canal Nickelodeon. El actor fue una de sus víctimas, y desde que se expuso el caso en televisión ha recibido apoyo, tanto de Josh como del público. “Ha habido un montón de apoyo. Y cuando te sumerges en algo así, te vuelves muy inquieto. Es una montaña rusa emocional. No sabes cómo va a reaccionar la gente, ni qué va a pasar, ni cuáles serán las consecuencias. La gente se acerca y comparte sus historias. Y ha sido realmente agradable”.

En su faceta como cantante, Drake lanzará en el otoño su quinto álbum, titulado Non-Stop Flight, y ya se alista para la gira promocional. Sobre el concepto del disco, comentó: “Básicamente nos lleva a la era dorada de los vuelos comerciales, cuando cada asiento era de primera clase. Te ponías tu traje, o tu mejor vestido. Era un evento. Así que comencé con esas imágenes. Y de una manera, líricamente, el álbum sigue mi pasado, mi vida, y dónde quiero estar en el futuro”.

