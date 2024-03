Drake Bell revela que una de sus canciones de 2005 trata sobre el abuso que sufrió

Drake Bell ha acaparado los titulares en las últimas semanas debido a que expuso en el documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” que fue víctima de abuso sexual por el ex coach de diálogos Brian Peck, quien trabajaba con él en el canal Nickelodeon. Ahora, el actor y cantante comentó que una de las canciones de su primer álbum refleja la angustia que causaron en él esos hechos.

Bell recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un video en el que se escucha un fragmento del tema “In The End”; además, incluyó el siguiente mensaje: “Escribí esta canción cuando tenía 15 años, sobre lo que sucedió, antes de que se lo dijera a alguien”.

Parte de la letra de la canción expone la decisión de Drake por salir adelante, sin dejar atrás esos terribles momentos: “Despertar. Es hora de recoger tus cosas y marcharte. Exhala, los días futuros te tratarán mejor. Eso es lo que dicen, otro día que pasa sin poder opinar, pero está bien si te das la vuelta y sientes los recuerdos que te deprimen. Otro día, nadie te dice lo que significa. ¿Qué hay en tu camino y envenenando tus sueños? El lugar más oscuro en el que alguna vez has estado”.

Drake Bell relata los episodios de abuso que sufrió cuando era adolescente

El álbum debut de Drake Bell, Telegraph, fue lanzado en 2005; para entonces, Peck tenía un año de haber sido condenado por abuso infantil. Hace algunos días quien fuera protagonista de la serie de televisión “Drake & Josh” estrenó un nuevo sencillo, titulado “I Kind Of Relate”, con una letra también basada en sus conflictos personales. Pero en una entrevista para “The Sarah Fraser Show” Drake aclaró que su objetivo no es hacerse promoción con sus declaraciones recientes, sino seguir promoviendo su música.

“El video de la canción habla sobre esto. La primera escena trata de lo que pasé en el documental, mi accidente automovilístico, y mi ingreso a rehabilitación”. En tan sólo ocho días el clip de “I Kind Of Relate” ya ha conseguido más de un millón de vistas en YouTube.

