Drake Bell informa que Josh Peck le expresó su apoyo, tras ver el documental “Quiet On Set”

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron de 2004 a 2007 la serie de televisión “Drake & Josh” en el canal Nickelodeon. Ambos dejaron de verse desde hace varios años, pero ahora Bell informó que su ex compañero en el programa se puso en contacto con él para expresarle su apoyo, luego de enterarse del abuso sexual que sufrió cuando era adolescente, y que fue expuesto en la serie documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”.

Drake publicó en su cuenta de TikTok un video en el que pide calma a sus fans, luego de éstos escribieran en las redes sociales de Josh mensajes que cuestionaban su aparente indiferencia ante el contenido del documental: “Sólo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones. Sólo quiero que sepan que esto es realmente… procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de esto es muy, muy difícil. Así que no todo se hace público”.

El actor dijo que su coestrella en “Drake & Josh” ya se puso en contacto con él: “Amigos, sólo quiero que sepan que (Josh) se acercó a mí y que todo ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente grandioso. Sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomen con calma, sobre todo con él”.

En “Quiet On Set” se expone el lado oscuro de varias producciones de Nickelodeon, como “Victorious”, “Drake & Josh”, “Sam & Cat” y “iCarly”. El productor y guionista Dan Schneider ya ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento en el set, pero la revelación más polémica fue la que hizo Drake, pues un ex coach de diálogos llamado Brian Peck (que no tiene ningún tipo de relación con Josh Peck) abusó sexualmente de él a lo largo de varios años. Durante las investigaciones la identidad de la principal víctima se mantuvo en el anonimato, pero en el documental Bell reveló que él fue quien puso la denuncia.

En el plan musical, Drake Bell estrenó hace unos días su sencillo “I Kind Of Relate”, cuya letra está inspirada en esas experiencias que tuvo durante su adolescencia, y cómo logró sobreponerse. El videoclip, grabado en México, lleva hasta el momento más de 273,000 vistas en YouTube.

