Se exponen cartas de famosos que apoyaban a Brian Peck, el ex coach de Nickelodeon acusado de abuso

El documental “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV”, del canal Investigation Discovery, ha expuesto que el actor y cantante Drake Bell fue abusado sexualmente por Brian Peck, quien trabajaba para el canal de televisión Nickelodeon. Ahora, en ese mismo programa se dio a conocer que varios famosos, entre ellos James Marsden, escribieron cartas expresando su apoyo a Peck cuando éste iba a ser sentenciado en 2004.

Según información de la revista People basada en el programa estrenado el 17 de marzo, Marsden, conocido por películas como “X-Men” y “Sonic”, dijo que conocía a Peck desde que era adolescente, y en su carta escribió: “Les aseguro que lo que ha pasado Brian en el último año es el sufrimiento de 100 hombres”. Otros actores, como Will Friedle y Rider Strong, de la serie “Boy Meets World”, también estaban del lado de Brian -quien entonces trabajaba como coach de diálogos-, aunque tiempo después comentaron que éste había tergiversado los cargos, poniéndolos en contra de las verdaderas víctimas.

“Te acercas al tipo que ahora recuerdas como un adulto y dices: ‘Es horrible'”, dijo Will. “Y mi instinto inicialmente fue: ‘Bueno, mi amigo no puede ser así, esto no puede ser, así que tiene que ser culpa de la otra persona’. Y miro eso ahora como adulto y me dan ganas de llorar por haber sido tan ingenuo”.

Rider Strong también se mostró arrepentido, reconociendo su ignorancia ante los actos cometidos por el ex empleado de Nickelodeon contra Drake Bell: “En retrospectiva, (Peck) estaba llegando a un acuerdo y admitiendo una cosa, que es todo lo que nos admitió, pero parece que estaba siendo acusado de una serie de crímenes, que nosotros no sabíamos”.

Otros actores que escribieron cartas en apoyo a Brian fueron Kimmy Robertson, Joanna Kerns, Taran Killam y Alan Thicke (quien falleció en 2016). Algunos de ellos ya han declarado que reconocen la gravedad de los hechos y su falta de información respecto a los crímenes; Drake Bell asegura haber visto a varios en la corte, durante las audiencias previas a la sentencia de Peck (quien pasó 16 meses en prisión y fue registrado como agresor sexual). Hasta el momento, James Marsden no ha hecho ningún tipo de declaración sobre su relación con el ex coach, ni acerca del documental “Quiet On Set”.

