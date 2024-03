Drake Bell relata los episodios de abuso que sufrió cuando era adolescente

El actor Drake Bell saltó a la fama gracias a su trabajo en las series de televisión “The Amanda Show” y “Drake & Josh”, ambas del canal para niños Nickelodeon, y ahora se ha dado a conocer más contenido de las entrevistas que se le hicieron para la serie documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, en las que revela detalles del abuso sexual que sufrió durante mucho tiempo, cuando era adolescente.

Bell (actualmente de 37 años) relató que fue víctima de Brian Peck, quien trabajaba como coach de diálogos, a quien conoció durante las grabaciones de “The Amanda Show”: “Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”.

El papá de Drake, Joe Bell (también entrevistado para la serie), notó algo inusual en esa relación, pues había un extraño acercamiento de Peck a su hijo. Poco después acudió con una integrante del equipo de producción para denunciar los hechos, pero la respuesta que recibió no era la que esperaba: “Le dije: ‘¿Sabes? Realmente me siento muy incómodo con este tipo, Brian Peck, siempre cerca de mi hijo. No veo nada anormal, pero no tengo un buen presentimiento’. Y ella me dijo: ‘Oh, no sé si lo sabías o no, pero él es gay. Tal vez simplemente eres homofóbico y no entiendes que es un tipo sensible’. Entonces dije: ‘Está bien’. Y no me agradaba todo eso, así que se lo conté a la gente en el set. Y fui condenado al “destierro”, por lo que decidí hacerme a un lado”.

Surgieron más problemas, pues cuando Drake Bell consiguió el papel protagónico en “Drake & Josh” Peck ya había provocado un distanciamiento entre el actor y su padre: “Empezó a hablar de cómo mi papá me estaba robando el dinero, a nadie le gusta que mi padre esté en el set, es un verdadero problema…Y viniendo de alguien como Brian, lo creía, porque ha estado en este negocio durante mucho tiempo y debe saber más que nosotros”.

Cuando la mamá de Drake comenzó a llevarlo a casa de Brian, éste aprovechó para cometer más abusos: “Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía, y me desperté con él. Abrí los ojos, me desperté y él estaba ahí, me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado y en completo shock; no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar. Y no tenía idea de cómo salir de la situación. ¿Qué voy a hacer? Llamar a mi mamá y decirle: ‘Oye, esto acaba de pasar, ¿puedes venir a recogerme? Me sentaré aquí y esperaré’. No tenía auto, no conducía. Yo tenía 15 años en ese momento”.

Todo cambió cuando el actor comenzó a tener una novia, y la madre de ésta notó los extraños comportamientos del coach. Drake le contó a su madre por lo que estaba pasando y llamaron a la policía, por lo que comenzaron las investigaciones. En cuanto a Brian Peck, fue arrestado en 2003 y condenado por abuso de menores; estuvo 16 meses en prisión y se le registró como agresor sexual. Durante todo ese tiempo la identidad de Bell como su víctima se mantuvo en el anonimato.

En un comunicado Nickelodeon dio a conocer su postura tras las declaraciones del protagonista de “Drake & Josh”: “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”. “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” se estrenará el 17 de marzo en el canal Investigation Discovery.

