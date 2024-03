Drake Bell revela que fue víctima de abuso por un ex trabajador de Nickelodeon

Drake Bell, conocido por la serie de televisión “Drake & Josh”, de la cadena Nickelodeon, ha decidido dar a conocer públicamente que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años. Los detalles los contará en “Quiet On Set: The Dark Sides Of Kids TV”, una serie documental de cuatro episodios producida por el canal Investigation Discovery.

El actor y cantante trabajó de 1999 a 2002 con el coach de diálogos Brian Peck en la serie “The Amanda Show”. Un año después de que terminara ese programa Peck fue arrestado (con más de una docena de cargos), para después ser condenado por abuso de menores; la identidad de sus víctimas nunca se dio a conocer públicamente. Tras 16 meses en prisión el ex trabajador de Nickelodeon fue registrado como agresor sexual.

Bell, actualmente de 37 años, no había revelado estos hechos, lo cual se refleja en el trailer del documental, que muestra a varias personas siendo cuestionadas sobre los crímenes de Brian Peck. Poco después Drake aparece, dispuesto a ser entrevistado y compartir por primera vez su historia.

Danielle Fishel, Rider Strong y Will Friedle, quienes actuaron en el programa de televisión “Boy Meets World” -compartiendo créditos con Brian Peck en unos episodios transmitidos en 1997- recientemente comentaron en el podcast “Pod Meets World” ciertos detalles que les hizo saber el coach entonces. “(Él) no dijo que no había pasado nada. Así que cuando nos enteramos de este caso y supimos algo al respecto, siempre fue en el contexto de: ‘Yo hice esto, soy culpable’. . Voy a recibir cualquier castigo que el gobierno determine.. Había un chico atractivo, acabo de hacer esto y él es menor de edad’. Y nos creímos esa historia. Nunca escuché sobre las otras cosas porque, en aquel entonces, no se podía buscar en Google para saber de qué se acusaba a la gente”, dijo Strong.

Esta no es la primera vez que una persona que trabajó en Nickelodeon es expuesta por abusos. Hace dos años la actriz Jennette McCurdy, de las series “iCarly” y “Sam & Cat”, expuso en su libro I’m Glad My Mom Died que le ofrecieron dinero para ocultar el comportamiento inapropiado y acoso del ex guionista Dan Schneider (conocido como “El Creador”) a varias actrices que trabajaban en esa empresa. “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” se estrenará el 17 de marzo en Investigation Discovery.

