Dan Schneider se disculpa por su comportamiento en la producción de varias series de Nickelodeon

La serie documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, del canal Investigation Discovery, ha causado polémica al exponer lo que sucedía detrás de las cámaras durante las grabaciones de populares programas de televisión del canal Nickelodeon dirigidos al público infantil. Una de las personas señaladas por los entrevistados es Dan Schneider, quien trabajó para esa empresa como productor y guionista. Desde hace años surgieron comentarios acerca de su mal comportamiento con miembros del elenco en los shows, así como con personas en el equipo de producción. Y ante su exposición en el documental, ahora él ha roto el silencio.

En un video publicado en YouTube, Schneider (quien dejó de trabajar para Nickelodeon en 2018) es entrevistado por el actor Bobby Bowman, a quien le dice que ver el contenido del documental fue difícil para él: “Yo enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento, y definitivamente le debo a algunas personas una disculpa muy fuerte”.

El ex productor habló acerca de los masajes que pedía en los sets de los programas de televisión: “Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy; me avergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación y, además, pido disculpas a las personas que caminaban por el área de revisión de tomas o dondequiera que estuvieran porque hubo muchas personas ahí que lo presenciaron y que también pueden haberse sentido incómodas, así que también les debo una disculpa”.

El trabajo como guionista de Dan también fue cuestionado, y varias personas declararon que humilló a otros colegas durante la producción de exitosos shows como “Victorious” y “iCarly”. Él también reflexionó sobre este tema: “Ningún escritor debería sentirse incómodo en la sala de escritores, punto, sin excusas. La mayoría de los guionistas de televisión y de comedia han estado en salas de guionistas y son conscientes de que muchas veces se hacen bromas inapropiadas y surgen temas inapropiados, pero el hecho de que yo participara en eso, especialmente cuando dirigía la sala, me avergüenza. No debería haberlo hecho. Me gustaría poder volver y arreglar eso en la sala de guionistas…eso estaba mal, y eso era porque era un productor inexperto. Yo era inmaduro, eso no sucedería hoy. Realmente lamento lo que sucedió”.

En “Quiet On Set” también se expuso el abuso sexual del que fue víctima el actor Drake Bell, quien declaró los comportamientos que tuvo con él un coach de diálogos llamado Brian Peck. Al respecto, Schneider mostró su apoyo a Bell, y aclaró que nada tuvo que ver con la contratación de Peck en Nickelodeon: “La madre de Drake, una mujer encantadora con la que sigo en contacto hasta el día de hoy, vino a verme en ese momento y me dijo: ‘Dan, no soy bueno con las palabras como tú. ¿Podrías ayudarme con mi discurso ante el juez?’ y le dije: ‘Por supuesto'”.

Finalmente, Dan Schneider (quien no ha presentado ningún nuevo proyecto desde hace seis años) dijo que se arrepentía de todos esos desplantes y malos tratos que provocaron su despido de Nickelodeon: “Hay cosas que haría de manera diferente. Lo principal que cambiaría es cómo trato a las personas y a todos. Definitivamente a veces no le di a la gente lo mejor de mí. No mostré suficiente paciencia, podía ser engreído y definitivamente demasiado ambicioso y, a veces, simplemente grosero y desagradable. Lamento mucho haber sido así”.

