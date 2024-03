Drake Bell dice haber visto a Brian Peck en un restaurante, acompañado de 10 adolescentes

Drake Bell sigue dando de qué hablar tras su participación en la serie documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV”, del canal Investigation Discovery. Ahora recordó su encuentro con el ex coach de diálogos Brian Peck, luego de que éste fuera liberado de prisión por haber abusado sexualmente de él mientras ambos trabajaban en el canal Nickelodeon.

En entrevista con Yordi Rosado, Bell detalló que Peck, a pesar de haber sido señalado como un delincuente sexual tras las acusaciones que el actor hizo en su contra, tenía contacto con adolescentes luego de cumplir su condena de 16 meses: “Él estaba en el set, trabajando, yendo a fiestas, paseando por Hollywood, como si nada hubiera pasado. Recuerdo una vez que lo vi en un restaurante, y él estaba en la mesa con 10 o 12 actores adolescentes, de entre 14 y 16 años. Entré, lo vi y me di cuenta de que estaba de regreso a lo que estaba haciendo, me di la vuelta y me fui”.

Drake también dijo que después del escándalo Brian fue contratado por otras empresas, además de Nickelodeon: “Cuando (Peck) salió (de prisión), era un delincuente registrado, un delincuente sexual registrado por crímenes contra un niño, y él fue directo a trabajar en Disney Channel, en Fox; todas esas compañías simplemente lo contrataron de nuevo”.

Hace algunos días el canal Nickelodeon emitió un comunicado en el que apoya la decisión de Bell al haber dado a conocer los abusos cometidos por Brian Peck: “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”.

El éxito de “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” entre el público ha hecho que los productores trabajen rápidamente en un capítulo adicional, que se estrenará el 7 de abril, bajo el título de “Breaking The Silence”. Se mostrarán entrevistas con actrices y actores que trabajaron en programas de Nickelodeon, quienes darán su opinión sobre el contenido expuesto en los primeros cuatro episodios, incluyendo las declaraciones de Drake Bell. Algunos de los participantes son Bryan Christopher Hearne, Giovonnie Samuels y Shane Lyons.

Sigue leyendo: