Ex “roomie” de Mariana Echeverría la acusa de quedarse con unos trajes de baño

A una semana de la salida de Mariana Echeverría de “La Casa De Los Famosos México 2”, continúan los testimonios de chicas que se quejan de haber recibido malos tratos de parte de la conductora. Ahora la influencer Shanell Castrocerio relató su experiencia, ya que fue su compañera de cuarto durante algunos meses.

Mariana Echeverría se va de la CDMX tras ser eliminada de ‘LCDLFM’

En un video de TikTok, Castrocerio dijo que vio algunos clips de los problemas entre Echeverría y Briggitte Bozo: “Dudé muchísimo en hacer este video, porque la verdad es que no soy fan de “La Casa De Los Famosos”. Pero bueno, en redes sociales es inevitable enterarte del chisme. Y quería platicarles: Hace como cinco años fui roomie de Mariana Echeverría y de Pedro Prieto, que por cierto, él (es un) tipazo, pero con ella fue todo un conflicto.

Varias famosas acusan a Mariana Echeverría de malos tratos y bullying

“Ahorita me metí a Googlear qué edad tiene ella y creo que tiene 40 años. Yo tengo 29, y creo que sí confirmo el tema que trae con Briggitte. Confirmo que tiene un tema con las personas que son más jóvenes que ella, (es) como envidiosona, no sé. El punto es que yo viví con ella como cuatro o cinco meses. Compartíamos un departamento, y todo era un tema: que si los garrafones, que si esto, que lo otro. La verdad es que yo me la pasaba trabajando, casi nunca estaba, y al final (ella) me mandaba mensajes así (como) ‘Me urge que te vayas’. Así, súper grosera”.

Castrocerio comentó que un día hubo un robo en el departamento: “Yo la verdad siempre como que sobrellevé eso, pero confirmo que (Mariana) es súper grosera. También me parece importante decir que yo hice una marca de trajes de baño con mi prima, y nunca estuvieron a la venta. Nosotras los diseñamos y los mandamos a hacer y nos los dejaron mal. En este lugar que compartíamos Mariana, Pedro y yo, pues al parecer entran a robar al departamento; yo no estaba. Por cierto, a la que más le robaron fue a mí. Pedro en ese momento estaba en un reality show creo, entonces la única que estaba en la casa era Mariana, y pues ahí queda; yo al poco tiempo me voy de ahí”.

Shanell dice que tiempo después se llevó una sorpresa: “Un día estoy en la estética y veo una revista, TVNotas o TV&Novelas. (Decía): “Mariana Echeverría disfrutando en las playas de Cancún” ¡Con mis trajes de baño que nunca estuvieron a la venta, porque estaban mal hechos! Y pues bueno, me súper libré, pero hoy sí confirmo que es súper envidiosa, grosera, y todo eso de compartir con una persona tanto tiempo y que podamos tener evidencia de como es, súper lo confirmo”.

Hasta el momento, Mariana Echeverría no ha hecho ningún comentario al respecto. Tras ser expulsada del reality show; famosas como Tefi Valenzuela, Gloria Aura y Fátima Torre han expuesto en sus redes sociales los conflictos que tuvieron con la conductora y comediante.

Sigue leyendo: