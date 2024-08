Varias famosas acusan a Mariana Echeverría de malos tratos y bullying

Mariana Echeverría fue expulsada de “La Casa De Los Famosos México 2” el 18 de agosto, pero sus declaraciones siguen causando polémica, y varias de sus ex compañeras en programas de televisión y otros proyectos han recurrido a sus redes sociales para quejarse de que la conductora no las trataba bien.

Mariana Echeverría llora y pide disculpas en “Hoy” por sus acciones en “LCDLFM 2”

La primera fue Gloria Aura, quien hace dos semanas publicó en TikTok el mensaje: “Mariana. Cuando estabas en el Centro de Educación Artística (CEA) y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión”. Echeverría dice que no conoce a Gloria, pero ésta ha publicado fotografías en las que ambas aparecen en el CEA.

“LCDLFM 2”: Mariana le reclama a Arath por despreciar su comida

Después Tefi Valenzuela, quien participó con Echeverría en el reality show “El Hotel”, compartió en sus redes un video en el que dice que a Mariana “le encantaba atacar, no voy a decir que sólo a mí, porque no me estaría inventando esto. Atacaba a todos”. Tefi advirtió a su amiga Briggitte Bozo (quien participa en “La Casa de Los Famosos México 2“) que tuviera cuidado con Echeverría, “porque pude percibir la energía, la vibración que emite”.

La actriz Fátima Torre escribió en sus historias de Instagram un mensaje en el que, al igual que Aura, comentó acerca del bullying: “Amigos, el karma es real. A mí esa persona me hizo bullying en (el programa) “Me Caigo De Risa” y se salió con la suya, pero pues al final las cosas caen por su propio peso”.

Yered Licona, mejor conocida como la Wanders Lover, también habló en un video de su experiencia con Mariana en “Me Caigo De Risa”: “Me trató muy mal. Yo no la conocía, y se cree la dueña de Televisa. Su vibra, su mala energía, qué horror, ya que la saquen”.

Mariana Echeverría ha dado varias entrevistas tras su salida de “La Casa De Los Famosos México 2”, y este miércoles acudió al programa de televisión “Cuéntamelo Ya”. Cynthia Urías, Carmen Muñoz y Ximena Córdoba le presentaron videos con los testimonios de esas famosas, pero tras verlos, la ex conductora de “Se Vale” sólo dijo que de eso no iba a hablar.

Sigue leyendo: