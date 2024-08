“LCDLFM 2”: Arath llora y dice que ya no puede más

Fuertes momentos se vivieron la noche del domingo en “La Casa De Los Famosos México 2”, pues durante su estancia en el cuarto de nominados Arath de la Torre rompió en llanto y dijo ya no poder más con el juego.

“LCDLFM 2”: Arath tiene una fuerte discusión con Adrián

Luego de que Galilea Montijo (conductora de las galas de expulsión) les presentara a los nominados -De la Torre, Sabine Moussier, Gala Montes y Mario Bezares– videos en los que sus familiares les expresaban su apoyo, Arath perdió el control, pues al ver a sus hijos llorar sufrió mucho. Alzando la mano, dijo: “Ya no puedo. No puedo con este juego sucio. Con estos golpes que está tratando…de verdad, no puedo, que me disculpe el público”.

“LCDLFM 2”: Arath pierde la confianza en Adrián

Galilea, Gala y Mario intentaron calmar a Arath, y minutos después el actor se mostró más tranquilo, sobre todo cuando vio que sus compañeros del cuarto “Mar” se salvaron. Sabine fue expulsada de la casa, y con ello las estrategias de los equipos seguirán, pero una de las políticas del conductor y comediante es no caer en provocaciones, especialmente las de Adrián Marcelo.

Cuando Galilea le preguntó a Arath qué es lo que haría si se quedara una semana más en la casa, éste respondió: “Seguiré con la misma línea dentro de los valores, dentro de la honestidad, sin atacar de una manera baja, de una manera ruin. Y con estrategia, con la cabeza, no con el corazón ni con el estómago, y tratando de llevar a Mar a buen puerto. Creo que tenemos un ambiente maravilloso, soy muy afortunado de estar ahí. Y simplemente divirtiéndome, y ser natural y ser yo. Eso es lo que creo que nos ha llevado a que la gente nos quiera, y con mucha cabeza y con mucha estrategia”.

