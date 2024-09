“LCDLFM 2”: Varios patrocinadores se retiran del reality

La salida de Adrián Marcelo de “La Casa De Los Famosos México 2”, anunciada durante la madrugada del miércoles, ha sacudido el lugar donde ahora compiten 8 personas. Poco después de que surgiera una fuerte discusión entre el youtuber y Gala Montes, varios patrocinadores anunciaron su retiro del reality show.

La empresa Unilever emitió un comunicado en el que informó que su salida se debe a que “reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes, que no se alinean con los valores de la compañía”.

Rexona, cuyo logotipo ya no se verá más en la famosa “cabina rodante” que cada domingo ocupa el habitante expulsado, publicó en sus redes un mensaje en el que la compañía reiteró que “nos guiamos por un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto hacia las personas y la sociedad. Esto es fundamental en todo lo que hacemos”.

Los inquilinos de la casa ya no podrán disfrutar diariamente los productos de la marca Holanda, que también decidió no seguir patrocinando “La Casa De Los Famosos México 2”: “Como expertos en felicidad, nos esforzamos en promover el respeto, la alegría y el bienestar en todas nuestras acciones. Queremos resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos”.

La firma de zapatos Cklass no anunció su retiro como patrocinador del programa, pero sí resaltó su política que incluye la defensa de la inclusión y los valores: “Condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show de los famosos en México, en el cual reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos participantes que no comulgan con los valores que promovemos en esta gran familia…no respaldamos comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas”.

Los mensajes de esas empresas recibieron muchos comentarios, tanto de famosos como del público en general. Durante la gala del martes Odalys Ramírez preguntó a Adrián Marcelo qué significaba un comentario que hizo el domingo tras la salida de Gomita del reality. Él respondió que se trataba de una “broma”, lo cual provocó la indignación de Gala Montes, quien se enfrascó con el regiomontano en una acalorada discusión (que no pasó al aire en televisión). Dos horas después La Jefa informó a los habitantes de la casa que el juego para Marcelo había terminado.

