Odalys Ramírez se disculpa por provocar la discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes

Odalys Ramírez, conductora de varias de las galas semanales de “La Casa De Los Famosos México 2”, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que ofreció disculpas por haber provocado indirectamente la fuerte discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo, que llevó a que este último abandonara la casa la madrugada del miércoles.

Ramírez escribió el siguiente mensaje: “Ayer cometí un error, al no dejar clara mi postura, que por supuesto está en contra de cualquier tipo de violencia. Reconozco que pude haberlo hecho mejor. Así que aquí estoy, dando la cara y ofreciendo disculpas. Es de humanos cometer errores, y es de sabios reconocerlos. Ahora me toca a mí transformar lo sucedido en aprendizaje. Y así será”.

En el clip, Odalys admitió que por tratar de verse objetiva en la situación, reflejó todo lo contrario: “Hago este video para hablar de lo que se suscitó ayer en la gala de la noche. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque creo que no tuve un buen manejo de crisis, un buen manejo de situación, en mi afán de ser la conductora neutral que no inclina la balanza ni de un lado ni de otro.

“En mi afán de conciliar adentro de la casa y de invitar a la reflexión, la verdad es que no lo logré. La situación creo que me superó, en medio de las discusiones, de las peleas, de las palabras acaloradas que se dijeron, y al no reaccionar de la manera correcta pues tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, traicioné mis convicciones y no dejé clara mi postura, que por supuesto, está completamente en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia”.

La conductora (quien ha recibido mensajes de todo tipo en sus redes sociales), concluyó así: “Dicho esto, no puedo volver el tiempo atrás, lamentablemente. Soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error. No tuve la postura que debí tener. Yo tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer. Me hago responsable. Desde un lugar de muchísima humildad les ofrezco una gran disculpa, porque pude haberlo hecho mejor”.

¿Qué fue lo que dijo Odalys Ramírez que causó polémica?

La noche del martes y ante los participantes de “La Casa De Los Famosos México 2”, Odalys Ramírez cuestionó a Adrián Marcelo sobre un comentario que hizo tras la salida de Gomita. Él se defendió, con el argumento de que se trataba de una broma, pero Gala Montes no estuvo de acuerdo y, a pesar de que levantó la mano para intervenir, Ramírez no le hizo caso y la agradeció a Marcelo la explicación. Eso provocó que se diera una fuerte discusión, que orilló a Gala a tener una crisis nerviosa y a Adrián a abandonar el reality show horas después.

