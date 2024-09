“LCDLFM 2”: Mario recuerda la muerte de su hermano

Mario Bezares se ha ganado el cariño del público de “La Casa De Los Famosos México 2” por compartir sus experiencias personales y profesionales. Recientemente, durante una plática con varios de los inquilinos, relató uno de los capítulos más dolorosos de su vida, que sucedió en 1994; fue la muerte de su hermano, el actor, director, dramaturgo y bailarín Rodolfo Rodríguez.

Sian Chiong se disculpa por la broma que hizo en “LCDLFM 2” al “escupir” en la comida

Mayito contó que su hermano comenzó a quejarse de dolores. “Vuelvo a conocer la muerte, con mi hermano el mayor, Rodolfo Rodríguez. Escritor, dejó treinta y tantas obras, el “Calixto” de “Cachún Cachún”. Él sufría, como yo sufro también, de piedras en los riñones, y una noche no aguantaba el dolor. Lo regañé. ‘Es que no puede ser Rodolfo, tienes que ir a ver al médico, ya estuvo suave’. Estaba viendo a un omeópata”.

“LCDLFM 2”: Karime es la primera finalista

Mario mostró mucha preocupación por Rodolfo. “Le dije: ‘Mañana te llevo al doctor’. Trabajó con el dolor, porque no puedes faltar a trabajar, el show tiene que continuar. Salen los resultados y demás, y mi hermano Rodolfo le dice al doctor: ‘La única persona que quiero que se entere de mi enfermedad es mi hermano Mario’. Y el doctor me dice: ‘Tu hermano tiene cáncer linfático, y no hay manera de salvarlo’. Y yo callado, viéndolo consumirse”.

Bezares combinaba su trabajo con atender a su hermano, que se sometió a dolorosos tratamientos. “Recibió quimioterapias, se le cayó el pelo. Mucha gente dijo que tenía Sida y no es cierto, era su cáncer, que ya estaba tremendo. En las últimas, ya estaba en su cama muerto del dolor. Se empeora, le dan muerte clínica, se va a la casa, me agarra de la mano, y le dije: ‘Estás harto, ¿verdad? Ya te quieres ir ¿verdad? Y me dijo: ‘Sí’.

“Le dije: ‘No te preocupes, para eso estoy yo aquí, yo me hago cargo’. Llegué a la casa y le dije a mi mujer: ‘Mi hermano se va a morir’. Se despidió de mí, y me hablaron por teléfono. Se lo llevaron al hospital, y empiezo a oír los lamentos de mi hermano. Y de repente oigo un silencio, y le dije a mi esposa: ‘Ya se fue mi hermano'”. Rodolfo Rodríguez falleció a los 41 años. Aparte de su personaje en el popular programa de televisión “Cachún Cachún Ra Ra”, algunas de las obras de teatro en las que actuó fueron “Títere”, “Los Chicos De La Banda” y “La Señora Presidenta”.

Sigue leyendo: