“LCDLFM 2”: Mario le pide a Gala no mostrar su furia hacia Gomita

El reality show “La Casa De Los Famosos México 2” ya va en su segunda mitad, por lo que algunos de los participantes, como Mario Bezares, han preferido planear sus estrategias con calma, sin desviarse de sus objetivos. Ahora él le recomendó a Gala Montes no perder el control en su interacción con Agustín Fernández y Gomita.

Después de haberse besado con el modelo argentino la noche del lunes en la suite del líder, Gala creyó que habría un futuro en plan romántico entre los dos, pero Gomita fue más explícita en sus insinuaciones a Agustín, lo cual se expuso en un video presentado el miércoles a los habitantes de la casa. La actriz no podía contener su molestia, y posteriormente lo comentó en el cuarto Mar.

Mario le recomendó a Gala no mostrar su furia, e inclusive sonreírle a Agustín: “Te dio tu lugar completamente, porque dos días antes estuviste tú con él y él lo entendió perfectamente. Es una persona que te dio tu lugar”.

Con Briggitte Bozo como testigo, Bezares siguió aconsejando a Montes: “Deberías de sentirte bien, satisfecha, y bonito, y decirle ‘gracias’ simplemente”. Gala exclamó: “No, tampoco ¿no?” Y Mario estuvo de acuerdo: “Pues no, pero una sonrisita, así de sencillo”.

Reunida con Mario, Arath de la Torre, Briggitte y Karime Pindter, Gala expresó tras las nominaciones su molestia al ver en el confesionario otro video, que mostraba a Gomita (quien también está interesada en Agustín) días antes, cuando dijo que le pintaría el cabello a Mario. Gala también se interesó en que se lo pintara, pero la youtuber disimuló su enojo. “Es que no tengo tiempo, esa va a ser mi respuesta ¿eh? No entendió el sarcasmo la mujer. Claro, con gusto. P****”.

“Yo ya no le quiero hablar a esa pen****”, dijo Gala sobre Gomita a sus compañeros del cuarto Mar. “Yo no hablo con p****. Es mala amiga”. Mario y Arath la calmaron y recomendaron fingir ante sus contrincantes del cuarto Tierra que no habían visto nada comprometedor en los clips presentados en el confesionario, al mismo tiempo que celebraban que Adrián Marcelo, Sian Chong y Gomita resultaron nominados esta semana.

