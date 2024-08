Sabine Moussier reacciona a los comentarios de la mamá de Gala Montes

Sabine Moussier es la quinta expulsada de “La Casa De Los Famosos México 2”, y esta semana ha estado dando entrevistas en las que comentó acerca de sus ex compañeros. De la mayoría de ellos guarda una buena impresión, pero dijo no respetar a la mamá de Gala Montes, quien hace algunos días reaccionó muy molesta a un comentario que la villana de telenovelas hizo adentro de la casa.

La mamá de Gala Montes la defiende de los ataques de Sabine Moussier

Moussier fue entrevistada por Shanik Berman y Pablo Chagra, quienes le fueron presentando fotos de los participantes del reality show (incluyendo los expulsados). Cuando llegaron a Gala, Sabine dijo: “Que no ayudes y que hagas como que todos tenemos que servirte no está bonito. Creo que hay hormonas y testosterona que de repente se te cruzan, de una forma para donde no deben. No sé si tienes broncas con tu mamá, de ella prefiero no hablar, porque no la respeto”.

“LCDLFM 2”: Sabine Moussier es la quinta expulsada

Hace dos semanas Sabine dijo que Gala Montes había salido de “la escuelita de las prostitutas”, lo cual generó muchos comentarios en las redes sociales. También provocó la furia de la señora Crista Montes, quien declaro ante reporteros: “¿Por qué no se mete conmigo? Aparte sabe perfectamente que todo México la está viendo. Aquí estoy, y no me rajo. ¿Por qué usa esas palabras? Ahora, con mi hija no se mete nadie ¿eh?”

Moussier agregó que no le gustó la forma en que la trataron Briggitte Bozzo y Sian Chong, pero al salir de la casa vio varios videos de lo que Adrián Marcelo decía acerca de ella. Su mensaje al regiomontano fue muy directo: “Gracias a tu basura y a tu falsedad lograste que esta casa fuera un asco. Y voy a esperarme a que se termine todo esto, y algún día te voy a encontrar en la calle y no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada que vas a recordar el resto de tus días”.

Sabine elogió el trabajo que están haciendo Arath de la Torre y Mario Bezares en el reality, y comentó que se negó a formar parte del Equipo Mar cuando se lo propusieron debido a que apreciaba personas tanto de éste como del Equipo Tierra. Por último, pidió perdón llorando a quienes haya ofendido: “A toda la gente que quiero y que lastimé, perdónenme, y a los que no, también. Era un juego. Lo jugué mal. Perdón”.

Sigue leyendo: