Niurka dice que Adrián Marcelo “se está haciendo el payaso”

Las estrategias de Adrián Marcelo en “La Casa De Los Famosos México 2” han provocado que muchos artistas expresen su opinión, y ahora Niurka Marcos comentó que la vida para el regiomontano será muy distinta a partir del momento en el que abandone ese reality show.

Entrevistada en un evento de la obra “Perfume De Gardenia”, la cubana habló acerca del polémico comediante: “Adrián Marcelo es un pen**** que no sabe lo que está pasando aquí con su vida. Cuando salga de ahí el pen**** va a saber lo que le viene encima. Se está colgando de todo el que puede, y aparte se está haciendo el payaso. O sea, él cree que estando encerrado todo el mundo le está riendo la gracia. Mientras más estupideces dice, más mal le cae a la gente”.

A Niurka no le gustó la manera en la que Adrián se burló de los integrantes de la primera temporada de “La Casa De Los Famosos México”, entre ellos su hijo Emilio Marcos. En un video que circuló en las redes sociales hace algunos días, Marcelo aparece diciendo: “Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar”, provocando las risas de Agustín Fernández, Gomita, Ricardo Peralta y Sian Chong.

Durante una entrevista en el programa “Sale El Sol” la vedette dijo que está lista para cuando Adrián Marcelo enfrente las consecuencias de todo lo que ha dicho. “Me he enterado por las redes sociales que (el reality) ha estado muy desfasado por un personaje ahí. Ese idiota no sabe lo que está pasando acá afuera, no tiene ni idea. Pero realmente él cree que le está quedando bien su chiste. Obvio, cuando mencionó a los del Team Infierno pues todos nos enojamos. ¿Por qué? Porque se está colgando, definitivamente”.

Al igual que mucha gente, Niurka piensa que Adrián no ganará “La Casa De Los Famosos México 2”: “A mí me dio mucha risa, porque yo voy a estar como el conejo Blas, esperándolo acá afuera, para poner mi tapete y tirarme y burlarme de él. Cuando él salga y vea toda la cantidad de locura que hay, que le cerraron hasta una cuenta, se le va a borrar la sonrisa esa de la cara”.

