Niurka critica la obra de teatro “Aventurera”: “Irina no es vedette. ¿Bailas?”

Siempre polémica, Niurka Marcos publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que da su opinión sobre la obra de teatro “Aventurera”, que hace algunos días se estrenó en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. Sus comentarios no fueron positivos, y se centraron tanto en el desempeño de Irina Baeva en el personaje principal como en el de Juan Osorio como productor.

En los clips, la actriz cubana (que protagonizó la puesta en escena hace más de 20 años) aparece caminando por su casa en Mérida y dice: “¡Trágame tierra! ¡M*****! ¿Cómo es posible, aún dándoles el derecho a la duda? ¿Cómo es posible que no miren atrás? Tantas opiniones, tantas aventureras, buenas, regulares o pésimas. ¿Qué esperan, la caridad de la gente? ¿Qué esperan, que la gente empatice diciendo: ‘No, ay, pobrecita, démosle una oportunidad’?”

Como bailarina, Niurka criticó duramente las coreografías de la puesta en escena: “¿Quién c***** es el coreógrafo de esa m*****? ¿Tú sabes? Porque yo no iría a decirle nada a Irina. Yo iría a donde esté el coreógrafo y lo cambiaría, pero ya. ¡Así! A ver niña, estira los brazos. Así, no mires para el piso. Acá, arriba, sonríele a la gente, baila a la gente. Eso es un coreógrafo. ¿Qué c***** hacen dejándola sola en el centro, si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines para que la agarren, la boten, la tiren, la suban, la bajen?”

Marcos no estuvo de acuerdo con los cambios en el argumento de la obra (que ahora está basada en la película de 1950), así como no incluir ciertos personajes. También criticó que se maneje como un homenaje a Carmen Salinas, productora de las anteriores versiones: “Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa p’atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarles la madre. No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con algo tan banal, tan mustio, tan simple”.

Juan Osorio también fue objeto de las críticas de Niurka, quien advirtió que todo el equipo de “Aventurera” debe trabajar muy duro, pues en unos días se estrenará “Perfume De Gardenia”, la obra que es su competencia directa: “No Juan, no eres el rey Midas. Lo que tocas no lo haces oro. El talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la podrán subestimar”.

Por último, la artista dijo que no era necesario que Irina Baeva cantara, y mucho menos en ruso: “Con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en nuestro México querido…No, no basta la belleza, ni ser actriz. (El personaje de) Elena Tejero exige mucho más…Pero además, ¿intentar cantar, y en ruso? ¡M*****!” ¿Pues es que le vas a poner a la gente traductor, o quieres presumir que es bilingüe?Público conocedor, cómo osan marearlos. No, (ellos) no pueden…No responden a las exigencias de “Aventurera”. Irina no es vedette, no. Y entonces me veo obligada a decir en español: “¡¿Bailas?!””

