Niurka rompe el silencio sobre el romance que vivió con Mauricio Islas en su época de “Aventurera”

Fiel a su personalidad extrovertida y sin miedo al qué dirán, la actriz y cantante Niurka Marcos recordó con nostalgia el romance que vivió con el histrión Mauricio Islas, con quien compartió escena durante la obra “Aventurera”.

En una entrevista concedida al programa “De Primera Mano”, la mamá de Emilio Osorio destapó que en ese entonces su amorío con el mexicano se dio en medio de un momento difícil de su vida personal, pues había descubierto una infidelidad del padre de su hijo menor y productor de la obra, Juan Osorio.

“Mauricio Islas era soltero, éramos jovencitos. Yo venía de una desilusión romántica. Me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces, me dejé llevar”, contó la famosa a la producción de Imagen Televisión.

Asimismo, Niurka afirmó que si bien inició el tórrido romance junto a Mauricio Islas como un acto de despecho, reconoció que el histrión fue todo un caballero durante el poco tiempo que salieron juntos: “La verdad, me desquité; pero me desquité bien, claro. No así como otras niñas que se desquitan con el primer pen… Me desquité con uno lindo, guapo, bueno y todo”, añadió.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que el artista ha decidió no ceder ante las preguntas sobre su amorío, la cubana defendió su postura asegurando que: “No, él es un caballero (…) Y, aparte, no va a hablar de eso tampoco”, detalló.

Sin embargo, decidido a poner fin a las especulaciones, Mauricio Islas optó por romper el silencio y sincerarse sobre su versión de la historia, argumentado que si bien sí se dieron una oportunidad como algo más que amigos, esto sucedió antes de que él conociera a su actual esposa.

“Yo no soy una persona que venga y cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, yo respeto mucho las razones por las que lo dice… yo la quiero, la admiro, la respeto, se me hace una mujer increíble”, declaró ante las cámaras del programa de espectáculos.

“Yo no tengo por qué estar contando o diciendo cosas porque no lo he hecho nunca, ni lo voy a seguir diciendo (…) De mi boca no va a salir absolutamente nada”, complementó.

