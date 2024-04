Niurka arremete contra Lucía Méndez y la tacha de “tóxica”

Niurka Marcos se ha mantenido vigente en la pantalla chica gracias a su participación en melodramas y diversos realities en los que ha dejado al descubierto su personalidad. Sin embargo, sus seguidores han externado su descontento ante la ausencia de la denominada “mujer escándalo” en producción de Netflix “Siempre Reinas”, algo de lo que recientemente habló en un encuentro con varios medios de comunicación. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fiel a su estilo irreverente y sin miedo al qué dirán, la ex participante de “La Casa de los Famosos” respondió a los cuestionamientos sobre su ausencia en el reality “Siempre Reinas”, a pesar de que la audiencia lo ha pedido desde sus primeras entregas.

“No he sido requerida porque soy muy cara“, respondió Niurka Marcos ante diversos medios de comunicación. Aunque al parecer, esta no es la única razón por la que no se ha sumado al elenco de dicho programa: “A todos mis bebés que quieren que yo esté en Siempre Reinas, hay dos detalles: uno, que soy muy cara. Dos, que soy cero mustia (…) O sea, que si me tropiezo por ahí con una reina mustia, se lo voy a decir“, agregó.

Un periodista profundizó los cuestionamientos haciendo alusión a la polémica vivida entre Lucía Méndez y el resto de sus compañeras de temporada: “¿No te daría miedo que Lucía Méndez luego anduviera denunciándote para silenciarte como luego hizo con sus ex compañeras?”.

La cubana no dudó en ser clara con su opinión sobre la denominada ‘Diva de México’: “No, porque a una persona tóxica como ella no la tomo en cuenta. Nada más le respondería la conversación que ella tenga conmigo, yo se la contestaría únicamente”.

Además, Niurka aseguró que Lucía Méndez “trata mal a la gente con la que trabaja y eso está muy mal; la gente de la producción y las personas, el público, los meseros, están haciendo un trabajo igual que el que hace ella y hay que tratarlos con respeto (…) Es una grosería arrogante, falta de respeto de ella. Hasta que se tropiece con la horma de su zapato y se encuentre con uno que le diga ‘Pin… vieja bruja’“.

La estocada final incluyó su opinión sobre el estatus de la primera actriz: “No es la diva de México; ella es una de las estrellas de antaño de México, o sea, una, es una de muchas estrellas maravillosas con grandes trayectorias como las que están trabajando con ella en este reality”, sentenció.

