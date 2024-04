Niurka Marcos reacciona a la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Cada vez son más los famosos que se pronuncian sobre el escándalo que ronda a Elizabeth Gutiérrez y William Levy, y en esta ocasión fue turno de Niurka Marcos de compartir su opinión sobre la presunta infidelidad de su compatriota.

En una entrevista publicada por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’ se escucha a la vedette aseguró que no le sorprende el giro que tomó su historia, pues sería un secreto a voces que el actor le era infiel a la mexicoamericana.

“Oye, William siempre le ha puesto los cuernos, no sé cuál es la novedad, ¿que la agarró dentro de su casa? pues él mismos lo dijo o lo demostró en el video: su esposa y su hija afuera y su amante adentro. Eso es lo que lo representa a él, la imagen dice más que mil palabras“, declaró la denominada ‘mujer escándalo’.

Sin embargo, William Levy no fue el único que recibió críticas por parte de Niurka, pues expresó que le parece “mustio” que Elizabeth Gutiérrez se “queje” de las infidelidades del cubano luego de dos décadas junto a él.

“Ella ha aguantado mucho porque ha querido, porque nadie la ha obligado, nadie la ha obligado y ella que puede, además, tiene todo el derecho de aguantar si quiere, pero ahora no te quejes de lo que vienes aguantando un chin… de años, se me hace demasiado mustio, ¡qué hueva!“, apuntó.

Para finalizar, la madre de Emilio Osorio reprobó que los famosos involucren a sus hijos en su separación y reflexionó sobre su separación del productor Juan Osorio.

“Es horrible. Cuando yo dejé a Juan mi hijo Kiko, me mira y me dice ‘mamá, ¿y de qué vamos a vivir?’. Por qué yo nunca le dije a mi hijo que el billete más grande que entraba a la casa era de mi carrera, de mis fechas, y saben que le contesté: ‘Del trabajo de mamá, solo dame la oportunidad de demostrarte que yo también soy fuerte y poderosa y que voy a trabajar duro para sacarlos adelante'”, sentenció. “No le envenené el alma, pero le dije una realidad, ‘de trabajar, papito’, porque él creía que nos mantenía Juan“.

