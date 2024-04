Niurka explota tras ser acusada de adoptar perros para hacer santería y sacrificarlos en su casa

La vedette cubana Niurka Marcos, de 56 años, rompió el silencio tras las fuertes acusaciones que recientemente realizaron en su contra, luego de que fuera acusada de rescatar a perros de refugios para posteriormente sacrificarlos en su casa como parte de la santería.

Los fuertes señalamientos en su contra no pasaron desapercibidos para la ex de Juan Osorio, quien decidió hablar y hacer frente a los rumores que la persiguen tras la filtración de unos fotos que la muestran, efectivamente, en un albergue de perros abandonados, pero no con los fines con los que se dijo.

“La difamación ha estado presente en mi vida todo el tiempo. Ve las cosas de quien vienen, unos escuincles que quieren existir porque no existen, que tienen 200 y pico de seguidores, o quien sabe, miles o no miles, me vale mad…”, dijo Niurka al programa ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca.

A continuación detalló que su participación en el santuario ‘Mano Canina’ es de forma activa y no precisamente con la adopción de perritos, sino que ella contribuye dando croquetas, camitas y todo lo que pudieran necesitar los animalitos que ahí se encuentran resguardados.

“Se les vino la dueña del refugio, que yo empecé ayudar aquí hace apenas un mes, le llevé 6 ventiladores por el calor, le llevé las camitas de mis perritos, le llevé el costal de croquetas”, detalló la mamá de Emilio y Romina Marcos.

Tras los señalamientos en su contra, los cuales la volvieron tendencia en X, la actriz y cantante no se dejó y lamentó que se pusiera en duda el gran amor que ella siente por los perros, pues hay que recordar que ella tiene toda una camada en su casa de Mérida, en Yucatán.

“Si tú denuncias algo, lo denuncias con videos, con pruebas, una imagen habla más que mil palabras, pero, ¿difamar de esa manera tan deliberada para al final del camino perjudicar al asilo de perritos”, detalló.

A continuación lamentó que no se pare de señalar la religión que profesa, al asegurar que no es su obligación educar a quienes no piensen como ella.



“No puedo obligar a la gente que no conoce de mi religión a estudiarla y tampoco voy a ir por la vida enseñando a la gente que antes de abrir el hocico lo googler e informe, eso es imposible. ¿Tú sabes cuántas veces en mi vida me han tratado de jo… por mi religión? Ya yo he batallado, me he ofendido, me he molestado, y el que es santero sabe de lo que yo le estoy hablando”, concluyó Niurka.

¿Qué desató su molestia?



Una publicación realizada en X, antes Twitter, hizo estallar las redes sociales por las afirmaciones que se hicieron en torno de la caribeña.

“La actriz Niurka Marcos fue captada en un albergue de lomitos “Mano Canina”. La dueña informó a las autoridades sobre la masivas adopciones que hace la artista”, se lee en la publicación que dio a conocer la noticia acompañada de un par de fotos.

Trascendió, de acuerdo a la misma publicación, que la ex de Juan Osorio no solo utilizaría a los caninos para la santería, sino que también para comérselos.

“Investigación por parte de la #FGR indica que son utilizados como sustituto de carne de res en la isla”, se lee en la misma publicación.

🚨#Alerta

La actriz Niurka Marcos, fue captada en un albergue de lomitos "Mano Canina" la dueña informó a las autoridades sobre la masivas adopciones que hace la artista, investigación por parte de la #FGR indica que son utilizados como sustituto de carne de res en la isla. pic.twitter.com/pvYRx6NxTP — El R9News (@R9Catalina) April 22, 2024

