Niurka Marcos lanza un fuerte mensaje a la actriz Olivia Collins: “Abres la boca para decir tonterías”

Una nueva polémica ha tocado a la puerta de la actriz Olivia Collins luego de que compartirá su opinión sobre una supuesta deuda que la vedette Niurka Marcos tendría con una estilista. Y es que tras escuchar sus declaraciones, la cubana no dudó en responderle contundente y asegurar que “se ha echado un alacrán”.

En un encuentro reciente con la prensa, la mamá de Emilio Osorio hizo alusión a las declaraciones en las que Collins la “invitó” a llegar a un acuerdo y pagar lo que debe a la estilista Ana Karen Bermúdez por un supuesto intercambio de publicidad.

Y es que en su momento, la primera actriz mexicana aseguró que Niurka debería evitar la polémica y saldar sus cuentas: “Yo soy muy cumplidora. Todo el mundo merece su remuneración. No sé el caso de Niurka, pero yo no lo haría. Le aconsejaría que fuera empática, no tiene caso pelear, que trate de llegar a un acuerdo. Que si debe, pida prestado”, dijo ante los medios.

Tras dichas declaraciones, la ex participante de “La Casa de los Famosos” no se quedó callada y arremetió en contra de Olivia Collins, no sin antes revelar detalles sobre lo que ocurrió.

“A ti, Olivia, sí te daré una explicación, y es la primera vez que abres la boca para decir tonterías. Esa persona no es una experta en extensiones porque las coloca de manera lamentable. Pero te contaré más, Olivia Collins, por entrometerte y hablar de lo que no te incumbe”, adelantó.

De acuerdo con la ‘mujer escándalo’, la promoción que realizó con respecto al producto duró más tiempo del acordado: “Estuve promocionando a esta persona durante 3 meses, hasta que las extensiones llegaron a mi casa. Durante esos tres meses, publiqué todas sus historias y los videos que hice. Es decir, ofrecí más de lo que se acordó. Normalmente, se pactan dos o tres publicaciones en historias y ya está”, detalló.

Visiblemente molesta por las acusaciones, Niurka Marcos despotricó en contra de Collins asegurando que siempre se involucra en situaciones de artistas ajenos para ganar relevancia: “Te has metido en camisa de once varas”.

“Personas como tú, que se prestan para estas cosas, sobreviven. Lo sabes. Necesitan colgarse de este tipo de situaciones para destacar. Parece que no tienes trabajo. ¿Andas buscando trabajo como experta en extensiones? Probablemente te las puso ella misma, porque parece que tiene piojos en la cabeza”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Niurka rompe el silencio sobre el romance que vivió con Mauricio Islas en su época de “Aventurera”

• Niurka opina sobre Irina Baeva, quien protagonizará la obra de teatro “Aventurera”

• Niurka Marcos reacciona a la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez