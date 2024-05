Niurka opina sobre Irina Baeva, quien protagonizará la obra de teatro “Aventurera”

Irina Baeva ha comenzado a prepararse para interpretar el papel principal en la obra de teatro “Aventurera”, producida por Juan Osorio. Algunas de las famosas que protagonizaron esa puesta en escena fueron Edith González, Itatí Cantoral, Maribel Guardia y Niurka Markos; ahora esta última dio su opinión sobre la elección que tomó Osorio para incluir a la actriz rusa en el musical.

Entrevistada por varios medios, la vedette cubana comentó: “Qué bueno, porque es una nueva oportunidad de teatro para nuestros compañeros. Pues uno, yo creo que (Irina) es una gran actriz. Dos, que es una mujer muy bella, y esas son dos características fundamentales. Y la tercera es que yo le pido, le aconsejo a la producción que busque unos buenos coreógrafos que la protejan, que esté bien cuidada, no que la avienten al ruedo y que ella tenga que resolverlo. Yo creo que lo va a hacer muy bien”.

El papel principal en “Aventurera” -de nombre Elena Tejero- canta y baila, pero Niurka aseguró que no siempre fue así. “La aventurera tiene que bailar. La aventurera puede no cantar, porque Edith no cantaba cuando estrenó, que ella fue la pionera e hizo una aventurera espectacular. Igual que Itatí, que fue la que cantó. Y yo vine detrás de Itatí, y canté también”.

Carmen Salinas, quien falleció en 2021, tuvo un personaje coestelar en todas las temporadas de “Aventurera”, y ahora su papel lo hará la vedette y violinista Olga Breeskin, algo que también Niurka celebró: “Divina, súper elegida, lo dije en una entrevista. Me gusta, claro que sí, Con un buen guión, la experiencia y la sabiduría que (Olga) tiene, y su violín, cuerpazo. La mujer está increíble, con todo y la madurez que tiene”.

“Aventurera” se estrenará en la Ciudad de México en junio; la obra ya está generando expectativa tanto en el público como en los famosos. Cuando los reporteros le preguntaron a Niurka si su ex esposo Juan Osorio la va a invitar a la primera función, con el humor que la caracteriza contestó: “No, él no me va a invitar, porque está bloqueao. Pero yo sí voy a pagar mi boleto para ir”.

