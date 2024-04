La mamá de Geraldine Bazán da recomendaciones a Irina Baeva para triunfar en la obra “Aventurera”

Hace tres meses se dio a conocer que la actriz rusa Irina Baeva, pareja de Gabriel Soto, protagonizará la obra de teatro “Aventurera”, que será producida por Juan Osorio y en la que mostrará sus facetas de bailarina y cantante. Ahora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán y ex suegra de Soto, dio algunos “tips” a Baeva para el estreno de la puesta en escena.

Con la sinceridad que la caracteriza, doña Rosalba fue entrevistada para el programa “Ventaneando”, y comentó con sarcasmo la selección de Irina para el papel principal en la obra: “”Ella es aventurera. Quiero hacerle unas recomendaciones, como si fuera su manager. No, no quiero ser su manager, pero se lo diría. Si quieres brillar esa noche, que no vaya yo ni que vaya Gabriel, porque te van a oscurecer tu estreno. Y ten cuidado, porque estos amigos y amigas y amigues de la prensa nomás van a estar fijándose cuando te equivoques. La más mínima equivocación te la van a estar restregando y te van a estar comparando todo el tiempo”.

Ortiz agregó que será su propia decisión asistir al estreno de “Aventurera” o estar como un espectador más: “Yo he visto a todas las aventureras. A mi Niurka, he visto a Edith González, a todas. Aquí no es necesario que me inviten, si yo quiero compro mi boleto y voy. Pero no voy a ensombrecer su estreno. Mejor voy cuando no haya prensa, entonces ya yo le mandaré (un mensaje) a Gabriel: ‘Oye, me parece que (Irina) se equivocó en esto que debe hacer así’. Ya sabes, una metiendo la cuchara”.

En octubre de 2023 comenzaron los rumores acerca de que Irina Baeva era la favorita para el rol protagónico de “Aventurera”, y los periodistas le preguntaron a Rosalba su opinión, pero entonces ella dijo no estar interesada en ver la obra: “No, porque además ya el tema no me gusta, porque es de trata de personas, porque es de apología del delito”.

En cuanto a Irina Baeva, comentó en enero al programa “Venga La Alegría” que está muy emocionada por este proyecto, el cual considera uno de los pasos más importantes de su carrera: “Voy a estar tomando clases de canto, de baile, de todo lo que se necesite y se ofrezca. Los domingos, los lunes, los martes, en la noche, en el momento en el que pueda, para cumplir con todo lo que el personaje requiera”.

