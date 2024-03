Geraldine Bazán confiesa cómo es la relación de sus hijas con Irina Baeva

A más de una semana de su ingreso a “La Casa de los Famosos”, la actriz Geraldine Bazán se encuentra estableciendo lazos con el resto de participantes y mostrando una nueva faceta de sí misma al público que pocos han podido conocer. Y es bajo esta misma tesitura que la famosa decidió revelar cómo es que sus hijas vivieron su mediático divorcio de Gabriel Soto y la convivencia con Irina Baeva.

En una plática a corazón abierto con Clovis, la histrionisa que formó parte de “100 días para enamorarnos” indicó que si bien hoy sus hijas se encuentran tranquilas con la decisión que ella y el actor mexicano tomaron al separarse, esto no siempre fue así.

“Al principio fue bien difícil para ellas, la prensa encima siempre, no respetaban que estuviera con las niñas“, reconoció Geraldine Bazán ante el participante. “Les costó mucho trabajo en ese aspecto y, bueno, también porque obviamente ya están más grandes y entonces se meten a Google y todo está ahí”.

Clovis no tardó en profundizar el tema, cuestionándola sobre la percepción que las hijas de Bazán y Soto tienen sobre la separación en la que mucho se especuló sobre una supuesta infidelidad, especialmente al ser un tema que no deja de dar de qué hablar en los medios.

“Cualquier cosa que suceda conmigo le preguntan a él y con él me preguntan a mí; que tú dices o sea ya. Cualquier cosa que digas puede ser sacada de contexto y entonces la edición y luego no nada más es eso, sino como te agarran en el aeropuerto y te preguntan y tú no contestas, como que te quedas callada y simplemente sigues y ‘reaccionó, se pone furiosa’ (…) Es un juego muy macabro, pero también es parte de. Ya es aprender a jugarlo y a sortearlo”, detalló.

Sin embargo, la cosa no quedó allí pues su compañero lanzó una pregunta que puso en jaque a la histrionisa: “¿La pareja de Gabriel se lleva bien con tus hijas?”, inquirió.

Con actitud estoica, Geraldine Bazán respondió: “La verdad es que al principio sí les preguntaba porque estaban más chiquitas un poco cómo las tratan, cómo… Hubo un par de cosas ahí. Ahorita ya están más grandes, ya tampoco me gusta ponerlas en esta disyuntiva”.

Eso sí, sus consejos sobre cómo actuar ante cualquier situación no faltan: “Yo nada más les dije ‘niñas, aquí estoy, ustedes ya están grandes, saben perfectamente cómo se sienten, tienen toda la confianza para venir a decirme a mí o a su papá si alguien las trata mal, si alguien hace una grosería’”, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Geraldine Bazán soltó su primera confesión sobre Gabriel Soto en “La Casa de los Famosos”

• Geraldine Bazán: Las mejores reacciones que dejó su ingreso a “La Casa de los Famosos”

• Gabriel Soto responde a lo dicho por Geraldine Bazán sobre su divorcio en “La Casa de los Famosos”