Así reaccionó Emilio Osorio al nuevo romance de Niurka 

A solo unos días de haber gritado a los cuatro vientos la noticia de su nuevo romance, el nombre de Niurka Marcos vuelve a encabezar los titulares; en esta ocasión en compañía del de su hijo Emilio Osorio. ¿La razón? El ex integrante de “La Casa de los Famosos” compartió su opinión al respecto.

Con la apertura y personalidad frontal que lo caracteriza, el hijo de Juan Osorio respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre la nueva pareja de la vedette, revelando que ya ha tenido la oportunidad de convivir con el hombre que le robó el corazón a su madre.

“Lo conocí, hablé con él. Se llama Bruno. Increíble, mientras [mi mamá] esté feliz. No pregunto muchas cosas porque ella tampoco me pregunta a mí (…) La veo muy feliz en redes sociales y eso es lo importante”, expresó.

Bajo esta misma tesitura, Emilio Osorio se pronunció sobre las especulaciones que se han lanzado con respecto a las intenciones detrás Bruno, aquellas que aseguran él estaría intentando “alcanzar la fama” a través de la imagen de la cubana.

Contundente, afirmó que de ser así, su madre se encargaría de “ponerlo en su lugar”. “Si esa es su meta, no lo va a lograr. Porque la primera que le va a decir algo va a ser mi mamá y no le va a ir muy bien. No creo que sea la mejor idea”, advirtió.

Y es que para Emilio Osorio no es nada nuevo mantenerse al margen de las polémicas que Niurka Marcos protagoniza, sobre todo cuando estas involucran a su papá, el productor Juan Osorio.

“Para mí no es lastimoso porque uno compra su propio boleto en la vida. Mi mamá compró el boleto de, evidentemente, entrar en este toma y trae. Y, al fin y al cabo, mi papá también está respondiendo; entonces, a mí no me duele porque a mí no me están diciendo nada. No tengo nada que ver“, dijo contundente.

A diferencia de lo que se cree, Emilio, de 21 años, toma una postura imparcial ante la batalla mediática que sus padres mantienen actualmente, pues ambos son parte importante en su vida: “De lo que se digan, ya nada más el tiempo determinará qué pensarán ellos, a mí no me toca (…) Para es mi madre, primero que nada y es un pilar; como mi papá es un pilar para mí. Mi carrera va más allá de eso“, dijo para finalizar.