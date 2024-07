Niurka critica a Eva Daniela, la novia de Juan Osorio

La guerra de declaraciones entre Niurka Marcos y su ex pareja Juan Osorio continúa. Ahora la cubana criticó a Eva Daniela, la novia del productor, a pesar de que éste advirtió hace algunos días que, si la mencionaba, diría cosas que podrían provocar polémica.

En un video, la actriz y bailarina se muestra alterada y, refiriéndose a Eva, dice: “Vayamos a su niña esa que él tiene. No te sientas poderosa porque estás al lado de Juan, porque te destruyo igual. ¿Crees que vas a engañar a alguien con que ‘mucho amor’? (Él) es tu sugar, punto. Se acabó. Los defendí. Los apoyé. Los respeté. A ella le di su lugar, siendo que es una escuincla, pero igual se lo merecía, hasta que abrió el hocico”.

Niurka se refiere a lo que Eva Daniela (quien funge como productora asociada de la obra teatral “Aventurera”) dijo hace dos meses, negando que era mantenida por Osorio y recalcando que la bailarina no existe como persona en su vida. “Se ha atrevido a decir: ‘La señora no vive en nuestras vidas’. Claro, pen****, ni modo que viva en la mansión del señor, si la única colgada ahí eres tú. Porque él es tu sugar“.

Para terminar su mensaje, Marcos dio una serie de “recomendaciones” a Eva Daniela en su relación con Juan: “Céntrate en tu business, sácale todo lo que puedas, y conviértete en su karma. Lo estás haciendo muy bien. Demuéstrale todo su amor. Sóbale bastante en la patica. Có****** cada vez que él quiera, porque tampoco es muy co*****. No, yo lo sé , porque a mí no me c**** tanto”.

Hasta el momento, Juan Osorio no ha dado su opinión acerca de las declaraciones de Niurka en contra de su novia, pero la semana pasada, al encontrarse con reporteros, dijo: “Han sido muchos años que yo me he mantenido con la boca callada, y muchas cosas….Que nada más no la toquen. Que no se metan con ella, y te juro que no abro la boca”.

