Niurka le responde a Juan Osorio por defender a Irina Baeva en “Aventurera”

Hace algunos días Juan Osorio defendió el trabajo de Irina Baeva en la obra de teatro “Aventurera”, que él produce, pero también se mostró molesto al comentar que su ex pareja Niurka Marcos criticó a la actriz rusa, al decir que no sabía bailar. Osorio agregó que la cubana debe ser agradecida, pues fue él quien le dio la primera oportunidad en México.

Todo ello provocó la furia de Niurka, quien muy a su estilo recurrió a sus historias de Instagram para publicar un video en el que dio su opinión sobre los comentarios de Juan: “No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree? Mira, te voy a dar un norte: ¿Dónde me conociste? ¿En dónde te deslumbraste? Bobito, tú talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos. Tú no has hecho a nadie”.

Marcos fue muy directa al dudar sobre el talento de Juan Osorio como productor de una puesta en escena: “Tú haces telenovelas, teatro no. Ya todos los talentos vienen, bebé. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno, ¿entiendes? Te repito, tú tienes la plataforma, pero prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, aparte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puedes, porque Niurka hay sólo una mi amor, con la pena. ¿Sabes quién hizo a este monstruo? Tú”.

¿Qué dijo Juan Osorio en defensa de Irina Baeva?

Tras el estreno de la obra, famosas como Lis Vega, Alessandra Rosaldo e Ivonne Montero dieron su opinión, pero la que generó más polémica fue la de Niurka, quien señaló que Irina Baeva no es vedette. Días después Juan Osorio defendió a la rusa: “Denle chance a que madure, denle chance a Irina, que agarre confianza. El compromiso de estar en un escenario y tener a todos ustedes enfrente no es fácil”. Sobre los rumores acerca de que Irina podría ser sustituida en la obra, el productor agregó: “Primero que nada, tenemos un contrato, y segundo, no creo que sea el momento para rajarse ni ella ni yo, ni mucho menos la compañía”.

Osorio se alteró al mencionar a Niurka y las críticas de ésta sobre el proyecto: “Y a la señora también, ésta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad? ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta para que le diera una oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida”.

