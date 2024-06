Irina Baeva revela que no estaba segura de aceptar el papel protagónico de la obra “Aventurera”

Irina Baeva sabe que protagonizar la obra de teatro “Aventurera” es una gran responsabilidad, y aunque ahora se encuentra totalmente comprometida con ese proyecto (que se presenta en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México), en el momento en el que le propusieron el papel dudó en aceptar. Fue su novio Gabriel Soto el que la convenció, comentándole que se trataba de una oportunidad única.

Entrevistada para el programa de radio “Todo Para La Mujer”, la actriz rusa comentó cómo sucedió todo: “Yo creo que una de las primeras cosas que me dije en el momento en el que recibí la primera llamada fue: “¡La aventurera! O sea, no estoy segura”. Y (Gabriel) me dijo: “¿Cómo? O sea, no estás dimensionando lo que es ser aventurera“. Y como que desde el día 1 él siempre trató de hacerme entender, de la forma justamente como mexicano, qué es lo que significa (la obra) en la cultura mexicana”.

Para interpretar el personaje de “Elena Tejero” Irina se ha preparado intensamente: “Fueron ensayos muy pesados; yo venía regresando de Rusia. Estuvimos básicamente cinco o seis horas ensayando diario, preparando estas coreografías. En cuanto al canto, llevo preparando las canciones desde el mes de febrero. Todavía al mismo tiempo de estar grabando (la telenovela) “La Historia De Juana” yo estuve yendo con mi maestro de canto, para tener un resultado bonito para el público”.

Baeva aclaró que esta versión de la obra de teatro es distinta a las que se han presentado en México desde hace más de dos décadas. “Creo que es una “Aventurera” diferente. Nos apegamos mucho al libreto original, que es el de la película (de 1950). Es básicamente la película plasmada en el escenario, que además no solamente no estamos lejos del público. Es un ejercicio teatral inmersivo diría yo, porque todo pasa en 360 grados”.

Irina lleva seis años de relación con Gabriel, y desde hace tiempo están comprometidos; sin embargo, aún no hay boda. Al respecto, dijo: “Pues esperamos que haya ¿no? Mira, ahorita, como siempre lo digo, los tiempos de Dios son perfectos. Hay momentos en los que hay muchas oportunidades de trabajo. En estos momentos estamos los dos enfocados en el trabajo. Esto está consumiendo el cien por ciento de mi energía, básicamente. Esperemos que próximamente sí se pueda hacer, pero no hay ninguna prisa. Hay que vivir la vida, disfrutar momento a momento, y el presente. Finalmente la boda no cambia nada, o sea, es más bien ya como la presión de la sociedad”.

Otro punto importante que influye en que la actriz esté planeando cuidadosamente su boda es porque quiere que su familia esté presente, pero el viaje a México es muy pesado. “En su momento la boda se tuvo que posponer más que nada por mi familia, porque también para mí es algo muy bonito que tu papá te lleve, es como un momento soñado. Todavía sigue siendo como bastante complicado, ya que es un viaje de 38 horas en avión, con escalas”.

