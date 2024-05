Irina Baeva reacciona ante lo que dijo Geraldine Bazán sobre la supuesta infidelidad de Gabriel Soto

Geraldine Bazán causó polémica hace algunas semanas por comentar durante su estancia en el reality show “La Casa De Los Famosos” que su ahora ex esposo Gabriel Soto le habría sido infiel con Irina Baeva, lo cual causó su separación. Ahora la actriz rusa fue cuestionada al respecto, pero dijo que ya ha “pasado la página” a ese capítulo en su vida.

Entrevistada durante la presentación del elenco de la obra teatral “Aventurera” (en la que ella lleva el papel protagónico) Irina no le dio mucha importancia a las declaraciones de Bazán: “Mira, yo creo que en mi caso no hay etapa, yo siempre vivo en la polémica, con lo cual ya estoy súper acostumbrada. Lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y todo ese tipo de comentarios yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta mucho estar en el presente. Creo que tengo muchas cosas y muchos proyectos en los cuales enfocarme”.

Actualmente Baeva cuenta con dos proyectos profesionales que la mantendrán muy ocupada en los próximos meses. Ella también habló al respecto: “Me gusta mucho más enfocarme en el presente y que tengo muchas cosas que puedo compartir, como por ejemplo “Aventurera” y “La Historia De Juana”, la telenovela que estamos presentando la próxima semana. Además cuento con el amor de mi familia y de mi pareja, que me apoya constantemente”.

¿Qué fue lo que dijo Geraldine Bazán en “La Casa De Los Famosos”?

Durante su estancia en el exitoso reality show, Geraldine Bazán recordó cuando hace cinco años fue enterándose por mensajes en las redes sociales de que Gabriel Soto supuestamente mantenía una relación con Irina Baeva, además de que ésta enviaba “indirectas” en fotos que publicaba, algo que la actriz mexicana expuso en un video de YouTube al cual tituló “Lo Que Realmente Pasó”.

Posteriormente Geraldine le comentó a Paulo Quevedo (otro de los participantes en el programa) que Soto habría tenido un romance fugaz con Sara Corrales, con quien compartió créditos en la telenovela “Mi Camino Es Amarte”. Hasta el momento el actor se ha mantenido al margen de la situación, y ha declarado que no contará su parte de la historia, ya que fueron muchas cosas las que lo orillaron a divorciarse.

Sigue leyendo: