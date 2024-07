Juan Osorio ya informó al elenco de “Aventurera” sobre cambios

La expectativa por saber si Irina Baeva continuará como protagonista de la obra teatral “Aventurera” continúa, y ahora Juan Osorio habló ante reporteros, pidiendo un poco de paciencia y prometiendo que el martes o el miércoles dará a conocer los resultados de una junta que tuvo el fin de semana con los actores de la puesta en escena.

Entrevistado al término de una de las funciones, el productor dijo: “Tuvimos una reunión el elenco y un servidor; por supuesto, (también) Irina. (Ella) tiene ahorita una cosa muy personal, y entonces tampoco era el momento de tomar una decisión. Sin embargo, la reunión fue muy productiva. Estoy contento, porque todo lo entienden de una manera inteligente y con mucha tranquilidad. La próxima semana lo sabrán”.

Al ser cuestionado acerca de si la supuesta salida de Baeva se debe a conflictos con su novio Gabriel Soto (quien tuvo problemas de salud hace unos días), Juan comentó: “Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que ella está muy consciente. Nada más le di mi apoyo y le dije: ‘Irina, lo que necesites’, y Gabriel es mi amigo, y por supuesto que se lo di. Denme chance, les juro que entre martes y miércoles les doy la noticia. Hoy fue la junta muy fuerte, hubo lágrimas, hay mucha tensión, y ni modo, así es esto, hay que tomar decisiones”.

Osorio dijo que, contrario a los rumores acerca de que la obra estaba fracasando, cada función cuenta con mucha asistencia: “El público está viniendo ¿eh? El público está aquí y afortunadamente viene a pagar sus boletos. Toda la gente está contenta, pero bueno, lo importante es que el público, que es el que paga, esté contento. Eso es lo más importante”. Algo molesto, aclaró que él nunca se llevó bailarines del elenco de la obra “Jesucristo Superestrella”, que prepara Alejandro Gou: “Es mi amigo. Mi coreógrafo hizo un casting y no vinieron cinco bailarines. Tengo la lista. Registrados, vinieron 90 bailarines, y de los 90 había que hacer la selección para nuestro ensamble. Pero yo le hablé a Alejandro y le dije: ‘Oye, llámalos y si quieres yo los quito de la coreografía’. Y él me dijo: ‘No amigo, para nada, si ellos se fueron para allá, es su gusto'”.

Por último, Juan Osorio se mostró tranquilo ante las críticas que su ex pareja Niurka Marcos ha hecho tanto de él como de la obra “Aventurera”, pero dijo que no aceptará que le haga insultos a su novia Eva Daniela: “Yo no tengo problema, estoy en paz. Yo no he hecho nada malo. Han sido muchos años que yo me he mantenido con la boca callada, y muchas cosas. No tengo nada que responder. Ustedes tienen los testimonios. ¿Tú crees que a estas alturas voy a estar hablando, cuando tengo a una mujer que adoro y que respeto? Y que nada más no la toquen. Que no se metan con ella, y te juro que no abro la boca”.

