Ivonne Montero responde si le gustaría tomar el papel de Irina Baeva en la obra “Aventurera”

Con el carisma y personalidad frontal que la caracteriza, la actriz y cantante Ivonne Montero hizo frente a la ola de comparaciones con Irina Baeva que ha recibido tras el estreno de la obra “Aventurera”. Y es que el público no ha tardado en expresar su deseo porque la mexicana sustituya a la actriz de origen ruso en su papel de “Elena Tejero”. ¡Sigue leyendo para enterarte!

La primera vez que la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” habló al respecto fue por medio de redes sociales, donde aseguró que de ser convocada, le encantaría formar parte de la icónica puesta en escena.

Sin embargo, los comentarios negativos al respecto no se hicieron esperar por parte de algunos internautas, quienes propiciaron una nueva ola de declaraciones en las que Ivonne Montero aseguró que su intención no fue desacreditar el trabajo de Irina Baeva.

“Espero que en algún momento se me considere, pero yo no quiero quitar a nadie. Ni tampoco estoy opinando mal de nadie. No estoy señalando, ni criticando, ni tachando el trabajo de nadie“, aseveró en un encuentro con varios medios de comunicación.

Por el contrario, detalló que su post nació desde el agradecimiento que sintió ante las muestras de cariño que el público le demostró: “Mi publicación fue simplemente en respuesta a los mensajes que recibí de mis seguidores. Ellos me veían como una buena opción para Aventurera, y yo simplemente agradecí ese apoyo.”

Para finalizar, envió un mensaje a Irina Baeva y la instó a hacer oídos sordos a quienes la critican por su desempeño en ‘Aventurera’: “A ella le deseo toda la suerte, que disfrute, que se sienta esa vedette, que se sienta esa rumbera, que se arriesgue, porque de eso se trata también la actuación, el teatro musical”.

Seguir leyendo:

• Ivonne Montero se pronuncia en contra de la participación de mujeres trans en concursos de belleza

• Ivonne Montero envía consejo a Cazzu tras su polémica separación con Nodal: “Que tenga mucha fortaleza”

• Ivonne Montero no descarta la posibilidad de un dueto musical con Lupillo Rivera