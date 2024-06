Ivonne Montero no descarta la posibilidad de un dueto musical con Lupillo Rivera

A solo unas semanas de haber confesado su admiración por Rodrigo Romeh, la actriz y cantante Ivonne Montero vuelve a causar revuelo, ahora por asegurar que le encantaría realizar un dueto musical junto al ex participante de “La Casa de los Famosos“, Lupillo Rivera.

Durante una charla ante las cámaras del programa “Hoy Día”, la histrionisa que ha participado en producciones como “Las malcriadas” y “Por amar sin ley” indicó que no descarta la posibilidad de sumar su voz a la del hermano de Jenni Rivera en una canción.

“Por supuesto, es una gran oportunidad ahorita (…) Es una nueva etapa que estoy emprendiendo“, contó. “Si viniera una idea de poder hacer un dueto con Lupillo yo feliz de la vida… todo suma en esta vida“, dijo ante las cámaras del matutino.

Bajo la misma tesitura, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” llenó de halagos al denominado ‘Toro del Corrido’ por su talento: “Lupillo es tremendo artista, tremenda personalidad, talentoso. Sería para mí un gran honor, Lupillo, poder hacer algo contigo“.

Ivonne Montero se pronuncia sobre la ruptura de Christian Nodal y Cazzu

Además de hablar sobre su futuro en el ámbito musical, Ivonne Montero le envió un mensaje de apoyo a la rapera Cazzu tras haber protagonizado una polémica ruptura con el cantante Christian Nodal. Dentro de sus declaraciones hizo hincapié en que convertirse en madre soltera no es fácil, mucho menos cuando se es presa de las miradas del público.

“Ella es y va a seguir siendo una mujer con mucha fortaleza porque no es fácil a lo que se va a enfrentar porque no es fácil, independientemente de que él esté o no como familia, siempre va a estar ese vacío. Ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por Nodal y nada, que tenga mucha fortaleza, que sea feliz, que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija“, expresó la famosa.

