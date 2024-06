¿Lupillo Rivera entrará a “La Casa de los Famosos: All Stars”? El cantante responde 

A solo unas semanas de haber concluido la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos“, el público ya se encuentra a la expectativa de la presunta edición que reuniría a los participantes más polémicos y queridos dentro de la historia del reality de Telemundo, razón por la que el nombre del cantante Lupillo Rivera no ha tardado en salir a la luz. ¿Estaría dispuesto a participar? Esto se sabe hasta el momento.

En una presentación ante sus fanáticos, el intérprete de temas como “Grandes Ligas” y “Fondo Fondo” sorprendió a más de uno al revelar que su descontento con Telemundo no es eterno y no descarta la posibilidad de formar parte de la edición “All Stars” de LCDLF.

“Ayer tuve una conversación muy interesante con toda la gente de la producción y de La Casa de los Famosos. Quiero proponerle algo al público y a mi equipo“, son las palabras con las que el mexicoamericano empezó su mensaje.

“Muchos decimos que nos robaron, pero se me ocurre volver a entrar a All Stars, no más para una cosa, ¡para ir a vengar a todo mi público!“, expresó ante la mirada atenta del público presente, desatando furor que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Y es que las reacciones ante esta posibilidad no se hicieron esperar; mientras algunos internautas se dijeron emocionados por volverlo a ver dentro de dicha producción, otros aseguraron que su participación sería “más de lo mismo”.

Mientras tanto, todo parece indicar que esta nueva edición de “La Casa de los Famosos” no llegará a las pantallas de Telemundo hasta el próximo 2025, y hasta el momento ningún artista ha sido confirmado.

