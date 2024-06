Ivonne Montero se pronuncia en contra de la participación de mujeres trans en concursos de belleza

La ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, Ivonne Montero, se encuentra en el huracán luego de emitir unas declaraciones con respecto a la inclusión de las mujeres transgénero en los concursos de belleza.

En una entrevista para el programa “Sale el Sol”, la también cantante se pronunció en contra de que hayan contendientes en dichos certámenes que no sean biológicamente féminas.

“El tema de Miss Universo, escoger a las candidatas estatales para Miss Universo, es un concurso de mujeres. No tenemos porqué quitar algo que ya está establecido. ¿Por qué no sumar? ¿Por qué restar? ¿Por qué querer ensombrecer algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido, una razón de ser: la belleza femenina, biológica, natural“, dijo ante las cámaras del show.

Ivonne Montero argumentó que dichos concursos deben ser equitativos y esto no se podría lograr si existen diferencias biológicas entre las participantes: “Que ellos mismos empiecen a levantar, organizar, su concurso; que se sientan orgullosos, que se organicen”, indicó.

“Son grandes eventos porque estamos premiando algo en específico. No vamos a poner a concursar un perro con un gato, son animales completamente distintos. No voy a poner a un león con un burro, son distintos”, continuó. “Ves una carrera de atletismo de una mujer trans que participa con otras mujeres biológicamente femeninas y es avasallador el triunfo, y eso no es correcto“.

Asimismo, la histrionisa que ha participado en proyectos como “Secretos del Alma”, “Malverde” y “MasterChef Celebrity” apuntó que tener un certamen específico para mujeres trans no es un acto de homofobia: “Aquí el problema es la imposición”.

“Estamos viviendo una generación complicada en ese sentido porque estamos con ideologías, idiosincrasia, cultura muy arraigada. Entonces, esa transición va a costar mucho trabajo, muchas peleas. Y va a haber muchos despidos, muchos señalamientos, muchas culpas de que ‘si eres homofóbico“, dijo para finalizar su charla con el medio.

Como resultado de sus declaraciones, Ivonne Montero ya se ha vuelto el blanco de críticas y opiniones divididas por parte de decenas de internautas que apuntan a que su selección de palabras no fue la indicada.

Seguir leyendo:

• Ivonne Montero envía consejo a Cazzu tras su polémica separación con Nodal: “Que tenga mucha fortaleza”

• Ivonne Montero no descarta la posibilidad de un dueto musical con Lupillo Rivera

• Ivonne Montero habla sobre su vida sentimental y describe a su “hombre ideal”