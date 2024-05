Ivonne Montero habla sobre su vida sentimental y describe a su “hombre ideal”

Ivonne Montero vive uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y personal; sin embargo, en el ámbito sentimental la famosa aún no ha encontrado al compañero de vida con el que desea compartir sus logros y adversidades, así lo confesó en una entrevista reciente.

En una charla con los conductores de “En Casa con Telemundo, Carlos Adyan y Aleyda Ortiz, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” se sinceró sobre su vida amorosa y advirtió que si bien actualmente está enfocada en la crianza de su hija Antonella, no descarta la posibilidad de darle una oportunidad al amor.

“En este momento me siento muy feliz, me siento plena, obviamente estaría maravilloso que tuviera un compañero al lado, pero estoy muy concentrada en mi trabajo, con Antonella, quiero dedicarle su tiempo”, explicó la actriz ante las cámaras de Telemundo. “Sí me gustaría que el día de mañana si le preguntan ¿cómo recuerdas tu infancia?, y que ella diga: ‘Con mi mamá, que mi mamá estuvo“,’ aseguró.

Esto no le impide recibir con los brazos abiertos la oportunidad de encontrar a su ‘media naranja’ para construir una relación sana: “Ya necesito encontrar el compañero que me acompañe los últimos años de mi vida”.

Al ser cuestionada por el dúo de presentadores sobre las cualidades que debería tener su hombre ideal, Ivonne Montero afirmó que “tiene que ser un hombre que sea muy seguro de sí mismo, que tenga amor propio. Que sea obviamente independiente”. Además, confesó que con otras parejas le ha tocado “ser proveedora”, patrón que busca cambiar de ahora en adelante.

“Una persona que valore a la mujer, que sepa que al entrar en una relación con una madre soltera hay prioridades, que no se sienta menos ante la relación con una mujer que es popular, que es exitosa, que tiene carácter”, dijo no sin antes aclarar que en ocasiones su profesión puede ser difícil de manejar para una pareja.

No obstante, ella ya no está para “jueguitos”, sabe lo que quiere en su vida: “Al hombre le pega en el ego y entonces su manera de sentirse bien es tratándote mal, tratando de bajarte de donde estás porque ahí te puso la vida (…) Ya soy una mujer madura, ya tengo experiencia, ya he vivido”, finalizó su intervención.

