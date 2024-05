Ivonne Montero se sincera sobre la operación a corazón abierto a la que se someterá su hija Antonella

Ivonne Montero se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida a nivel laboral, pues actualmente está de gira por toda la República Mexicana con la obra “Busco al hombre perfecto, marido ya tuve”. Fue justo en un encuentro con varios medios de comunicación durante su paso por Monterrey que la famosa habló sobre el ámbito personal.

Y es que a pesar de su pasión por dicho proyecto, no pudo evitar lamentar que este le impidió festejar el Día de las Madres en México junto a su hija Antonella, de 11 años de edad.

“Ayer tuvo su festival del 10 de Mayo donde no pude estar, pero ella sabe que tenemos este compromiso, ella sabe que mami tiene que trabajar, que tiene que salir, sí me preguntó que por qué viajaba tanto y se lo explico, a lo mejor antes no se daba cuenta porque estaba muy chiquita, pero yo trato de ser una mamá muy completa en todo momento”, declaró ante ante la prensa.

Asimismo, aseguró que para ella es muy importante estar presente en la vida de su pequeña: “La verdad que soy muy mamá, yo atiendo mi casa, yo lavo, yo cocino, yo trapeo, yo la atiendo a ella completamente y trato de que ella en el futuro tenga muy presente el que yo estuve ahí con ella, que no le pregunten, ‘¿Y cómo fue tu infancia?’, y ella llegue a responder: ‘Pues mi mamá me dejaba en tal lado’. No, estoy muy consciente de que quiero que quede en ella una gran huella de mi con mis regaños y todo.”

Con respecto al estado de salud de la pequeña, la actriz de historias como “La loba” y “El tigre de Santa Julia” reveló que será el próximo mes de julio cuando su hija será intervenida en una cirugía de corazón abierto.

“El último procedimiento que se le hizo fue hace tres años, salió perfecta, fue un procedimiento sencillo si entró a quirófano, estamos en espera de que nos den la fecha exacta en julio para la cirugía ya de corazón abierto donde le realizarán la construcción de su arteria, la colocación de una prótesis”, contó Ivonne Montero.

Para finalizar, la histrionisa recalcó que si bien es una intervención quirúrgica riesgosa, la pequeña se encuentra preparada para ella desde hace varios meses.

“Sabíamos que eso en algún momento iba a pasar, y ya desde hace año y medio su cuerpecito nos ha ido avisando que ya es el momento preciso para la operación, pero ella está bien”, recalcó.

