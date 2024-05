Ivonne Montero revela por qué Maripily Rivera no debe ganar “La Casa de los Famosos”

La actriz y cantante Ivonne Montero dio mucho de qué hablar recientemente por haber revelado la identidad de su participante favorito para llevarse los $200,000 dólares en “La Casa de los Famosos”, Rodrigo Romeh. Sin embargo, los reflectores nuevamente apuntan en su dirección tras pronunciarse sobre la posibilidad de que la puertorriqueña Maripily Rivera se lleve la corona.

En una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta oficial en Instagram, la actriz del melodrama “La Loba” destapó que si bien ve a la boricua en la final, no considera que deba ser la ganadora.

“Yo creo que va a llegar a la final, seguro sí, pero me cuesta mucho trabajo ese tipo de personalidades”, expresó durante su charla en vivo. “Se volvió una pieza tóxica dentro de la casa, que ha dado contenido sí, qué padre, funciona; pero no es el tipo de personalidades que deba ganar”.

Dentro de su relato, Ivonne Montero indicó que Rivera ha demostrado carecer de paciencia ante los conflictos que se suscitan dentro de la producción de Telemundo.

“Un poco también la personalidad de Cristina, que las dos tienen cosas muy valiosas obviamente, son mujeres empoderadas, son mujeres fuertes con mucho poder de hablar, de decisión, que tienen coraje, que se defienden y demás. Pero tienen un alto grado, muy mi punto de vista, de intolerancia, poca paciencia, se vuelven conflictivas”, expresó la famosa.

Asimismo, la mexicana reprobó su poca apertura para escuchar el punto de vista de los demás: “Esta cuestión que para mí es petulante de que ‘así soy yo y me tienes que aguantar así’ pues sí pero si uno está con esa actitud el de enfrente también puede decir ‘ah pues sí, pues esta también soy yo o esté también soy yo y tú me tienes que aguantar así”.

Sin embargo, hay alguien que ante los ojos de Ivonne Montero se merece llevar el gran premio de “La Casa de los Famosos”. Se trata de nada más y nada menos que Rodrigo Romeh, a quien la histrionisa llenó de halagos por su resiliencia.

“Lo veía como muy tranquilo, como que no brillaba y de repente empezó a tomar fuerza y me gustaron muchísimo ciertos enfrentamientos que tuvo con Maripily. Me encantó la manera en que se dirigió an ella y ella lo trató de envolver y hacerlo perder cordura y Romeh no lo hizo, y eso me encantó”, dijo hace algunas semanas.

