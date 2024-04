Ivonne Montero reaparece en redes con un cambio en el rostro que preocupó a sus fans

Tremendo susto se llevaron los fanáticos de la actriz y cantante Ivonne Montero luego de que esta recurriera a su cuenta oficial de Instagram para mostrarse con el labio superior desfigurado. Pero, ¿cuál fue la causa de su afección? Aquí te contamos lo que se sabe.

Por medio de un video, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” comunicó que había sufrido la picadura de un insecto, lo que provocó la hinchazón extrema de su labio superior.

Aunado a este hecho, la histrionisa que ha participado en producciones como “El Señor de los Cielos” y “La Loba” reportó que su brazo también presentó una serie de ronchas que la hicieron buscar ayuda médica.

“Pueden creerlo? Así terminó mi día anoche.. el doctor me comentó que eso no fue un piquete de ningún insecto que fue reacción alérgica algún alimento que ingerir”, escribió Ivonne Montero en una publicación desde su cuenta de Instagram tras acudir a su médico y recibir un diagnóstico.

“La verdad no soy alérgica a nada me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser.. pero ya con el medicamento que me mandó todo volvió prácticamente a la normalidad! QUE SUSTO JAJAJA ! Gracias por todos sus mensajes que me enviaron… LOS AMO TANTO!”, añadió la famosa dentro de su post.

Horas más tarde, la mexicana volvió a sus redes sociales para informar a sus fanáticos que luego de recibir el medicamento adecuado su labio volvió a la normalidad. Sin embargo continuará bajo vigilancia: Ya se dio la desinflamación y ya como nueva”, finalizó.

