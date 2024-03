Ivonne Montero protagoniza tremendo encontronazo con Olivia Collins: “Me retó a los golpes”

La obra de teatro “Busco al hombre de mi vida”, protagonizada por Ivonne Montero y Olivia Collins, comenzó como un proyecto sacado de en sueño para la ganadora de “La Casa de los Famosos 2”. No obstante, esta perspectiva se ha transformado luego de revelar que su compañera de escena la llegó a amenazar tras un conflicto.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la también cantante reveló que los encontronazos comenzaron cuando el elenco regresaba de Guatemala a México tras brindar un par de funciones.

Ivonne Montero se habría quedado varada en el hotel como resultado de Olivia Collins: “Se habló el tema; no pasó a mayores porque no es una cuestión personal, es algo que puede pasarle a cualquiera en la compañía”, dijo.

“La señora lo tomó personal”, advirtió. “Me tomó de ‘hipócrita’ e ‘infantil’, que cómo me atrevía a decir eso, que era una indisciplinada (…) Obviamente, me molesté y le dije ‘Olivia limítate a hablar de mi persona porque no me conoces; no compartes conmigo cuando estamos en el teatro. Soy siempre la primera en llegar’”, añadió.

Sin embargo, el conflicto entre las actrices no terminó allí, pues de acuerdo con el relato de Montero, experimentó un mal rato durante otra de sus funciones: “Viene lo del Auditorio y nos toca en el mismo camerino y las agresiones continuaron. No me quejé, no dije nada. Olivia Collins llegó, y lo primero que hizo fue gritonearme”, apuntó.

“La señora salió del camerino. Lo que hice, me estoy cambiando, y cerré la puerta con llave porque seguramente iba a entrar y me iba a dejar la puerta abierta porque no le importó que me estaba cambiando. Regresó y la puerta estaba cerrada. Ella pensó que lo hice a propósito y comenzó a dar de patadas y gritos. Yo callada”, continuó.

Como resultado de esta acción, la madre de Antonella habría recibido una amenaza por parte de la primera actriz: “Me dijo ‘nunca me vuelvas humillar’. Yo le contesté: ‘Me estaba cambiando Olivia’. Se me puso enfrente y retándome a los golpes”.

A pesar de ello, Ivonne Montero optó por hacer caso omiso y dejar claro que para ella las agresiones físicas no son una opción. “Jamás le falté el respeto, ni le levanté un medio tono de voz y ella en sus entrevistas empezó a decir que yo le dije de cosas”, enfatizó. “No me peleo, no ando por la vida peleándome”, dijo para finalizar.

