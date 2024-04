Ivonne Montero destapa quién es su favorito para llevarse el triunfo en “La Casa de los Famosos 4”

A solo tres semanas de la gran final de “La Casa de los Famosos”, son cada vez más las celebridades que se suman a la conversación y comparten sus predicciones sobre el gran ganador de la cuarta temporada. En esta ocasión fue el turno de Ivonne Montero, quien se llevó los $200,000 dólares en la segunda edición del reality, de destapar el nombre de su favorito.

En una reciente transmisión en vivo que realizó por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de melodramas como “Las malcriadas” y “Por amar sin ley” indicó que en un principio su mejor apuesta era su colega Thali García.

“Les voy a ser supersincera. Afortunadamente siempre ando con muy ocupada y con mucho trabajo, no he sido una ferviente seguidora de esta cuarta temporada y la verdad es que en un principio mi gallo era Thali”, contó la también presentadora.

Asimismo, detalló que la salida de la mexicana la tomó por sorpresa: “A Thalí la quiero mucho, la conozco desde hace muchos años, trabajamos juntas y ella es una chava que tiene un carácter muy fuerte. Es una chava muy clara con sus ideas, con sus convicciones. No es de las que se queda callada, es la que se defiende, entonces para mí era ella una pieza importante dentro de La casa y con muchas posibilidades de gana”.

Sin embargo, ahora que García está fuera de la competencia y cada vez hay menos famosos dentro del reality, Rodrigo Romeh se ha convertido en el favorito de Ivonne Montero.

“Quien me gusta mucho es Romeh (…) La verdad es que Romeh se me hace un chavo muy educado, es un chavo muy claro”, explicó ante los seguidores de Instagram que siguieron de cerca el en vivo.

Para finalizar, Montero recordó que en un inicio “lo veía como muy tranquilo, como que no brillaba y de repente empezó a tomar fuerza y me gustaron muchísimo ciertos enfrentamientos que tuvo con Maripily. Me encantó la manera en que se dirigió a ella y ella lo trató de envolver y hacerlo perder cordura y Romeh no lo hizo, y eso me encantó”.

Seguir leyendo:

• Ivonne Montero responde a quienes la critican por no operarle la nariz a su hija

• Ivonne Montero reaparece en redes con un cambio en el rostro que preocupó a sus fans

• Ivonne Montero protagoniza tremendo encontronazo con Olivia Collins: “Me retó a los golpes”