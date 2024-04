Ivonne Montero responde a quienes la critican por no operarle la nariz a su hija

Si hay algo que la actriz y cantante Ivonne Montero no está dispuesta a tolerar, esas son las críticas hacia su hija Antonella. Prueba de ello es su más reciente actividad en redes sociales, donde envió un contundente mensaje en el que dejó claro que las opiniones con respecto al físico de su hija no son bien recibidas. ¿La razón? Aquí te la contamos.

Desde su cuenta oficial en Tik Tok, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” hizo frente a la “preocupación” del público por la nariz de su hija, quien nació con una afección cardíaca que no le permite oxigenar bien, y como resultado se le originó un quiste en esa área.

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija, que yo no sé que tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en lo absoluto”, expresó contundente Ivonne Montero desde el audiovisual.

La famosa aseguró que a sus 10 años, la pequeña Antonella no ha mostrado inconformidad consigo misma: “No es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud”, continuó. “Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que se haga una cirugía. En este momento Antonella no quiere entrar al quirófano a arreglarse su nariz. Punto, se acabó”.

Sin dejar pie a más dimes y diretes, la actriz de melodramas como “Las vías del amor” y “Por amar sin ley” fue contundente al asegurar que: “En el momento en que Antonella me externe: ‘mamá, yo quiero arreglarme mi naricita’, en ese momento yo, como su mamá responsable, trabajadora, en ese momento voy a tomar la decisión de llevarla a hacerse sus estudios y entrar ella la cirugía que necesite de su nariz con el mejor cirujano que yo pueda encontrar”.

Para finalizar, Ivonne Montero reiteró a quienes se han dado a la tarea de perseguirla en redes sociales que “Guarden silencio, infórmense antes de hablar, de criticar, de juzgar y de pedir cuentas”.

