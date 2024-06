Ivonne Montero envía consejo a Cazzu tras su polémica separación con Nodal: “Que tenga mucha fortaleza”

Con la apertura y carisma que la caracteriza, la actriz y cantante Ivonne Montero se sumó a la ola de apoyo que ha recibido la rapera Cazzu luego de darse a conocer que su relación con Christian Nodal, padre de su pequeña Inti, llegó a su fin.

En una entrevista con el programa “Sale el Sol”, la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los “Famosos” reveló que hizo llegar su apoyo a la intérprete de “Nena Trampa” por medio de un mensaje en redes sociales. En dichas palabras, le expresó su solidaridad ante su nueva faceta como madre soltera.

“Le mandé un mensaje a Cazzu donde le dije que ella es, pero va a seguir siendo, una gran mujer con mucha fortaleza, porque no es fácil a lo que se va enfrentar”, declaró Ivonne Montero. “Porque, independientemente de que esté o no presente (el padre) como familia, siempre va a ser un vacío. Siempre va a ser un vacío, porque ella enamorada y tiene una familia; ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por Nodal”.

Bajo esta misma tesitura, la artista que recientemente presentó su nuevo tema musical “Si me dejas”, aseguró que debe mantenerse firme para asegurarse que el padre de su hija cumpla con sus responsabilidades: “Que tenga mucha fortaleza, que sea feliz; que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija”, añadió.

Montero, quien desde hace varios años tomó las riendas de la maternidad por si sola, no pudo evitar los cuestionamientos sobre su vida privada, específicamente si estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor.

Ante esto, recordó que no siempre ha tenido buenas experiencias en el ámbito amoroso. No obstante, esto no le impide emocionarse ante la idea de encontrar una pareja con la que compartir su vida: “Si llega voy a ser la mujer más feliz del mundo, y también le daré todo lo que soy capaz de dar como mujer en cuanto al amor. Y siempre, siempre, teniendo como prioridad a mi hija”, contó.

