Alfredo Adame critica a Adrián Marcelo y defiende a Arath de la Torre

Alfredo Adame se ha unido al grupo de artistas que están a favor de Arath de la Torre y el Equipo Mar en “La Casa De Los Famosos México 2”, y ahora dio su opinión de Adrián Marcelo, para muchos el gran villano de ese reality show. Él calificó al regiomontano como un “tontito”, y dijo que éste lo imita tanto en sus estrategias como en su forma de hablar.

En una entrevista para Grupo Fórmula Adame criticó la actitud que tiene Marcelo con los otros inquilinos de la casa: “Lo que está haciendo ahora en “La Casa De Los Famosos” con Arath no es otra cosa que la de un “copycat”, como dicen en Estados Unidos, un asesino serial que quiere utilizar los mismos métodos de uno anterior. Entonces sí, me quiere imitar, incluso trata de usar el mismo lenguaje”.

Alfredo dijo que ha revisado la forma en que Adrián se expresa: “Mira, yo tuve un padre culto en la vertical. He visto documentales; yo no veía caricaturas, yo veía documentales. Tengo preparación, tengo tres carreras y todo. Y me doy cuenta que esta persona de repente trata de usar los mismos términos, el mismo lenguaje. Lo he estudiado”.

“Adrián Marcelo es un tontito -dijo-. Es un niño bulleado que se las vio muy duras, porque desde niño lo trataron muy mal. Hace algunos años una cantante, ex cuñada mía, fue a ese programa de televisión, “SNSerio”, y este tontito de Adrián Marcelo y el otro tontito (Enrique) Mayagoitia, el que está en “Venga La Alegría”, pues me trataron muy mal. Y cuando estaba esta cantante ahí dijeron que yo era un advenedizo, que era un cretino arrogante”.

A través de un video que publicó en TikTok, Alfredo Adame se declaró fan del Equipo Mar y mostró su apoyo a Arath: “Quiero pedirles a todos ustedes que apoyen a mi querido amigo Arath de la Torre, que está en “La Casa De Los Famosos”, y pues parece que un “tontito” al que yo dos veces tuve que ponerle el alto, Adrián Marcelo, que no es otra cosa que un estúpido, lo anda molestando. Arath es un buen muchacho, es una buena persona, es un hombre de familia, es un hombre con valores y con principios. Yo les pido que lo apoyen si lo vuelven a nominar o algo. El otro no vale ni un cacahuate, es un pobre diablo, y más detalles daré después. Saludos y apoyo a Arath de la Torre”.

